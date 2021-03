Ferreras critica las "mentiras" de Aznar sobre el 11-M: "Es un soberbio que intentó engañar a toda una nación"

Antonio García Ferreras ha opinado este lunes en Al rojo vivo sobre la última entrega de Lo de Évole, en la que Jordi Évole charló con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, sobre temas como la supuesta corrupción del PP, la boda de su hija, las medidas contra el coronavirus, el terrorismo de ETA o el 11-M.

El presentador del espacio de La Sexta ya recibió un aviso el pasado viernes, pues Évole le advirtió que Aznar le había dejado "un recadito". Y así fue, ya que el rostro del Partido Popular mencionó al comunicador tras ser preguntado por el 11-M y la supuesta reticencia del Gobierno de entonces de admitir la pista islamista. Una intervención por la que Ferreras lo ha tachado de "mentiroso".

"El Gobierno da toda la información que tiene. Es que ETA seguía siendo la principal sospechosa. Otros policías decían que era una trampa. Al Gobierno de entonces le puede acusar de lo que quiera, menos de no decir la verdad", avanzó Aznar ante la mirada atenta de Évole, y añadió: "La actuación de Ángel Acebes fue impecable y siempre estaré agradecido a él y a todos, cumplieron su deber de una manera extraordinaria".

En este sentido, el entrevistado explicó que "esa era la información que tenía. Era información en tiempo real. Los que tienen que dar explicaciones son otras personas que hicieron acusaciones inaceptables". "Con una masacre de 200 muertos, no siendo candidato, estar en la ecuación de 'si es ETA ganamos', sinceramente, no me pasó. Era la ecuación de otros, pero no la mía", señaló.

Fue entonces cuando Aznar mencionó al presentador de Al rojo vivo: "Yo recuerdo la voz de una persona en una emisora de radio diciendo 'Aquí delante tengo las fotos de tres terroristas de ETA que han atentado hoy en Madrid'. En esta casa en La Sexta es bien conocido. Fue el director de informativos de la SER entonces", dijo Aznar. Évole explicó que se trataba de Ferreras. "Se retransmitió en directo eso", insistió Aznar.

Después, el entrevistado defendió que "todos los atentados tienen su planificación": "Sobreviví a uno y tuve tres intentos más de asesinato. Eso no lo organizan aficionados. Los que lo hicieron tuvieron una información muy detallada de lo que ocurría en España".

La respuesta de Ferreras

Un día después de la entrevista, el presentador le ha respondido públicamente desde su programa: "Aznar mintió durante el 11-M. Mintió entonces y sigue mintiendo ahora. Lo hace porque es un mentiroso que miente como un bellaco. A lo mejor no hay muchos que se atrevan a decírselo a la cara".

"Lo hace con la cara dura de un soberbio que intentó engañar a toda una nación en uno de los momentos más trágicos. Lo que decía su equipo en aquellos terribles días era que, si había sido ETA, se salían del mapa. Pero si habían sido los yihadistas, se iban para casa", le ha recriminado el comunicador, refiriéndose a unas palabras "que ha desvelado un exministro del PP como es Margallo".

"Esa es la razón de tantas mentiras, ese intento de gigantesca fe que en aquellos días solo buscaba ganar unas elecciones ocultando la verdad. Ocultándola hasta después de las elecciones, y las pruebas eran abrumadoras. Por eso Aznar sigue mintiendo", ha zanjado.