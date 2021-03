El periodista Jordi Évole regresó a La Sexta con su programa Lo de Évole y lo hizo entrevistando al expresidente del Gobierno José María Aznar, en una sesión que destacó por las críticas veladas o expresas que el exmandatario hizo a diversas personalidades, ya fueran excompañeros de partido o rivales.

Resumimos aquí algunos de los dardos que Aznar lanzó durante su entrevista.

El expresidente no dudó en criticar el actual estado del que fue su partido, el PP. "Yo cuando me marché, entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido. Lo que pasa después, pregúnteselo usted a los que vienen después".

En esa línea no apoyó el abandono de la actual sede del PP en la calle Génova. "En mi vida he hecho bastantes mudanzas. Unos dicen que es una cuestión de intendencia, otros que es sentimental o que es histórica. Yo creo que es una mudanza", decía, y quizá como si el cambio de sede fuera una especie de reconocimiento de la corrupción del pasado, añadía un poco más adelante: "El PP como todos los partidos tiene sus aciertos y sus errores. Otra cosa es presentar al PP como una organización delictiva" eso es "inaceptable".

Jordi Évole también le preguntó por los sobresueldos en el PP, algo que Aznar dijo desconocer y no haber recibido nunca. Sobre si lo hizo o no Rajoy, no quiso mojarse. "¿Pone la mano en el fuego por Rajoy?", le preguntaba el periodista. "Yo pongo la mano en el fuego por mí, los demás que pongan la mano en el fuego donde quieran", respondía Aznar, sin defender a su sucesor.

Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y el Gobierno también tuvieron su dardo. Hablando sobre la política antiterrorista que siguió Aznar, el expresidente se defendió atacando la actual conducta de pactos del Gobierno. "Un miembro del Gobierno ya no tiene ni que hablar de eso porque el Gobierno actual es el responsable de pactar con los herederos de los terroristas o con los que todavía justifican el terrorismo", opinaba.

El expresidente quiso alertar de lo que consideró una "amenaza" para la libertad. "Aquí se declara Estado de alerta, se suprimen libertades, se declaran toques de queda... eso afecta a la libertad de las personas", denunció, aunque luego hacía su discurso más tibio: "No digo que no haya que hacerlo, sólo que afecta a la libertad".

También atacaba al Gobierno y a Pedro Sánchez y subordinados por su gestión de la pandemia. "Hace falta orden, coherencia, que las cosas funcionen, que no se diga un día que valen las mascarillas, otro que no, ya no sabes cual norma te afecta y cuál no", decía Aznar.

Aznar habló, espoleado por Évole, largo y tendido sobre la Corona y sobre el rey Emérito Juan Carlos I. "Tuve una relación institucional impecable con él. Sus errores lamentables no deben empañar su legado", le defendía, pero añadía: "Si el que representa a la institución no la respeta ¿Por que lo van a hacer los demás?".

"Su legado desde el punto de vista político es extraordinario y los errores que pueda haber cometido, pues, en mi opinión, son lamentables, pero que no empañan, de alguna manera, ni eliminan la posibilidad de ensalzar ese legado", decía, sin quitarle gravedad a esos errores.

Aznar tiene claro que no le daría el beneficio del diálogo al independentismo: "No me sentaría a hablar con Oriol Junqueras porque ha cometido un delito y por eso debe estar en la cárcel", afirmaba. Tampoco es partidario Aznar de ser clemente: "No concedería indultos, porque hay que valorarlos individualmente. Quien rompe el pacto institucional, paga la cuenta".

Aznar no tuvo sólo para los personajes patrios, también para los internacionales, como Donald Trump, al que rechazó. "Yo nunca hubiera votado por Donald Trump. Lo hubiera hecho antes por Biden o Clinton, porque hay cosas por encima de las políticas", afirmó.

Si por algo se caracterizó la entrevista es por la absoluta ausencia de disculpas o reconocimiento de errores de José María Aznar, que sólo tuvo un leve dardo para sí mismo a cuenta de cuando aseguró en un discurso que nadie tenía por qué decirle a él si podía tomar vino o no antes de conducir. Aznar aseguró que no sabía que había una campaña de la DGT en contra precisamente de eso, por lo que dijo un "lo siento", que poco después aclaró, diciendo que no estaba pidiendo disculpas, si no sólo diciendo "lo siento".