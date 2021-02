Aznar, sobre la corrupción en el PP: "Yo pongo la mano en el fuego por mí"

El expresidente del Gobierno entre los años 1996 y 2004, José María Aznar, fue entrevistado este domingo por Jordi Évole en su programa de entrevistas de LaSexta. Preguntado por la supuesta corrupción en su partido (PP) y en concreto por si ponía la mano en el fuego por su sucesor, Mariano Rajoy, Aznar respondió: "La pongo por mí".

"Yo no he recibido un sobresueldo nunca", añadió el expresidente Aznar. "A mí lo que me parece es que el PP tiene sus aciertos y sus errores. No está hecho de gente perfecta, sino de seres humanos que no son perfectos, habrá gente que haya hecho cosas bien y mal. Otra cosa es presentar al PP como una organización delictiva. Es inadmisible e inaceptable. Ni la prosperidad ni la democracia ni la estabilidad de España se pueden escribir sin el PP y eso está por encima de todo", dijo.

Sobre la corrupción en el PP, Aznar recuerda que "comparecí cuatro horas en el Congreso, dije todo lo que tenía que decir. En las Cortes contesté a eso. No he conocido semejantes cosas, no lo hubiera aceptado. Me parece inaceptable, los casos que he conocido los he cortado de manera drástica. Extenderlo a toda la organización me parece injusto e inaceptable. Reivindico esa historia que tiene más luces que sombras. No lo conocía. No tengo nada de que avergonzarme. Si lo hubiera conocido lo hubiese corregido", afirmó.

El legado del rey Juan Carlos

Aznar ha pedido este domingo que los "errores lamentables" del rey Juan Carlos no deben "empañar" el legado institucional de quien fuera jefe del Estado y ha defendido que la monarquía es "Constitución, ley, estabilidad y es posibilidad de progreso" por España.

A su juicio, el rey Juan Carlos, "al margen de los episodios" por los que se les investiga, ha sido "decisivo" para "el progreso histórico de España". "Es el recuerdo que quiero mantener. Los errores, en mi opinión, son errores lamentables que no empañan ni eliminan la posibilidad de ensalzar ese legado", ha explicado, y ha destacado también la "relación institucional impecable" que mantuvieron durante su etapa de Gobierno.

Al ser preguntado expresamente qué se le pasó por la cabeza, dado que ha sido inspector de Hacienda, cuando se enteró de que el rey de España no pagaba todos sus impuestos, Aznar ha señalado que, "no es por ser inspector de Hacienda, más bien por ser contribuyente" y ha agregado que "las normas están para cumplirlas" y "hay que respetarlas".

"La ley está para cumplirla. ¿Cómo se rompen la sociedades? Pues deslegitimando las instituciones. Si el que representa a la institución no cree en la institución, ¿por qué van a creer los demás?", se ha preguntado el expresidente del Gobierno.

Preguntado por un hipotético regreso a España del rey Juan Carlos, Aznar ha recordado que es "un ciudadano" que puede regresar "cuando quiera" porque "no está acusado de ningún delito" y en nuestro país "no existe la figura del exilio" como, en su opinión, denuncian algunos representantes políticos.

"No es una cuestión de gusto, puede volver cuando quiera", ha defendido el ex Jefe del Ejecutivo, que ha lamentado que personas ahora "con responsabilidad" no crean "conveniente" que el rey emérito pueda regresar a España. "La monarquía es Constitución, es ley, estabilidad, es la posibilidad de progreso para España", ha recalcado.

En cuanto a política pura y dura, Aznar también se refirió a la fragmentación del espacio político de la derecha en España: "Yo cuando me marché entregué un partido y un espacio electoral totalmente unido, lo que ha pasado después... pregúnteles usted".

Admite Aznar, sobre el PP, que "el momento no es bueno. No es el mejor. Los partidos tienen sus puntos altos y sus puntos bajos".

"No ha pasado ningún día desde 2004 que no haya habido alguien que no me haya pedido que vuelva. Ni un día de ningún año. No le exagero", dijo el expresidente. "Supero algunas tentaciones si han llegado a existir. Mi forma de ayudar es reflexionar", dijo.

Évole recordó la asistencia de condenados por corrupción a la boda de su hija, Ana Aznar, en 2002: "Se caería usted de la silla si supiera la cantidad de personas que querían venir a la boda".