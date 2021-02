Ferreras responde a un "recadito" de Aznar en 'Lo de Évole': "Él tiene una tradición: mentir"

Al rojo vivo se ha trasladado este viernes a Espugles del Llobregat, en Barcelona, para charlar con Jordi Évole sobre la próxima entrega de Lo de Évole, en la que los espectadores podrán presenciar la entrevista del presentador con el político del Partido Popular José María Aznar.

Los dos rostros de Atresmedia han charlado sobre algunos detalles del programa, que se emitirá este domingo. Y entre ellos está el "recadito" que el expresidente del Gobierno le dejó a Ferreras durante la entrevista con Évole.

"Algún recadito te dejó a ti", le ha dicho el comunicador a Ferreras, que, sin pensárselo demasiado, ha respondido: "Hombre, eso tiene que ver seguro con el 11-M".

"Él tiene una tradición: mentir, como durante aquellos días", ha opinado el conductor del espacio de La Sexta. Y, después, ha añadido: "No sé si mantiene las mentiras... ¿Me espero a verlo?".

Tras la pregunta, Évole le ha recomendado esperar: "Ya el lunes si eso contestas". Y, además, ha reconocido que el trato con Aznar fue "muy bien": "La verdad es que no puedo quejarme".

"Lo más previsible es que una entrevista de Aznar conmigo acabase mal. Pero como no me gusta ser previsible, intenté por todos los medios que no fuera así", ha admitido.

En la nueva entrega de Lo de Évole, el periodista y el político del PP hablarán sobre distintos temas. El presentador ha enumerado algunos durante su intervención en Al rojo vivo: "La boda de su hija, declaraciones de Acebes en los días posteriores al 11-M, la corrupción del PP, el cambio de sede y la monarquía".