El PP asegura que el PSOE acepta su petición para renovar el CGPJ y que Podemos "está al margen"

El secretario general del Partido Popular,Teodoro García Egea, ha asegurado este lunes que Podemos "está al margen de cualquier conversación para renovar" el Consejo General del Poder Judicial y que el PSOE "está aceptando" una de las condiciones de los de Pablo Casado, que exigieron apartar a la formación morada.

"Este es el camino adecuado para renovar las instituciones y fortalecer su independencia", ha sostenido García Egea en una entrevista en la Cadena COPE, en la que ha dejado claro que "el pirómano no puede elegir al bombero". "Es algo que todo el mundo entiende y es un paso importante", ha añadido.

En esta línea, el dirigente 'popular' ha insistido en que la formación liderada por Pablo Iglesias no "va a estar en la renovación" porque Podemos "tiene un pacto con Pedro Sánchez y no con el PP". "Y como estamos hablando de un pacto parlamentario, Podemos no es necesario y hay que seguir profundizando en el camino", ha apuntado.