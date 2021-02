Radiografía de los riesgos del patinete eléctrico: estas son las vías de mayor peligro y las mayores causas de siniestro

La introducción del patinete eléctrico como medio de transporte ha sido una novedad muy bien acogida por los usuarios de grandes ciudades que apuestan por la sostenibilidad. Sin embargo, su inmenso parecido a un juguete para niños, confunde a los conductores que desconocen por completo sus riesgos. Por esto mismo Mapfre, en colaboración con CESVIMAP, ha presentado el informe 'Crash-tests de patinetes eléctricos, riesgos asociados y recomendaciones para un uso seguro', en busca de la prevención de las lesiones provocadas por los Vehículos de Movilidad Personal (VMP).

"Entre cinco y seis personas han muerto cada año en los últimos tres años" a manos de tal vehículo. Y esta ha sido una de las causas principales para trabajar en este análisis, como explica el director de prevención y seguridad vial de Mapfre, Jesús Monclús, a 20 Minutos.

La utilización de los patinetes eléctricos ha aumentado progresivamente en estos últimos años, gracias a las empresas de sharing y a la pandemia, lo que ha llevado a que aumenten también el número de fallecidos en accidentes provocados por dicho vehículo. Tanto es así que en 2019 se produjeron 300 siniestros con heridos de diferente consideración, en los que se involucran a los VMP, accidentes a los que se suman los 100 choques recogidos durante el 2020, en los que 109 personas resultaron heridas, tanto leves como graves.

En la totalidad de los dos temporadas, fueron once los impactos registrados en los que fallecieron personas, cinco de ellas en 2019 y seis en el año siguiente. Víctimas de los peligros de este transporte que se encuentran en un rango de edad comprendido entre los 15 y los 82 años. Ahora bien, los más perjudicados en este tipo de siniestros son los jóvenes de 16 a 35 años, cuya tasa de mortalidad en relación a estos vehículos es mayor.

Entre los accidentes más habituales a manos de estos VMP destacan los atropellos, las caídas y las colisiones contra otro vehículos. Todos ellos causantes de lesiones graves tanto para el conductor como para el resto de víctimas del choque. Lesiones que afectan a diversas zonas corporales, siempre dependiendo del tipo de siniestro.

En caso de colisión fronto-lateral, es decir cuando el patinete impacta contra el lateral de otro vehículo, la parte más afectada es la cabeza. Al igual que se expone también la zona cervical, que puede llegar a sufrir latigazo en el momento posterior a la colisión y tras golpear la cabeza contra el suelo.

En los atropellos a peatones infantiles, los desencadenantes suelen ser daños serios en la rodilla, tórax y cabeza, que impactan primero de forma violenta contra la columna de dirección del patinete y, más tarde, contra el suelo. También afecta a los hombros, donde recae la masa del conductor y el propio patinete en el momento de impactar contra el asfalto.

Por el contrario, para el conductor el riesgo de lesión se reduce al aterrizar sobre el cuerpo del peatón atropellado.

En definitiva y realizando una recopilación general, las partes del cuerpo que suelen salir más dañadas tras un golpe directo en un VMP son las manos, las muñecas, las rodillas, el tórax, la cabeza, la cara y la zona cervical.

Otro dato a apuntar es que un 98% los siniestros ocurrieron principalmente en las ciudades y, en concreto, un 66% en los carriles para vehículos. Suceden, principalmente, como resultado de colisiones en un 60% de los casos, atropellos en un 20% y caídas en un 19%.

Así como que los factores principales en siniestros con víctimas mortales fueron conducir sin llevar casco en un 40% de los accidentes; la edad del conductor, ir por vía interurbana, y la imprudencia del otro vehículo implicado en un 20%.

Los peligros del patinete

Una vez conocidas las consecuencias, es necesario ubicar los desencadenantes de estos siniestros, los cuales este informe ubica en las altas velocidades, la ausencia del casco y el proceso de recarga de la batería eléctrica.

"En ocasiones, cuando publicamos un estudio sobre siniestralidad nos acusan de querer meter miedo y de obstaculizar la innovación o el camino hacia la sostenibilidad. Nosotros creemos que no es así", insiste Mapfre. Y es que el trabajo que este grupo ha querido realizar se basa en hacer una recopilación de los posibles peligros para apostar por "la prevención de lesiones", así como aprovecha este estudio para hacer una llamada a los fabricantes de patinetes y solicitarles que innoven en el diseño de elementos que permitan reducir el impacto.y las lesiones que se pueden producir en caso de atropello.

Alcanzar una velocidad de 25 km/h en patinete eléctrico ya conlleva el riesgo de lesiones graves tanto para el conductor como para los peatones contra los que pueda chocar. Cuestión por la que la compañía aconseja que no se superen estas cifras durante la conducción.

Por otro lado, “al igual que en la bicicleta, el casco debería usarse siempre, ya que protege de modo efectivo la zona más importante de nuestro cuerpo, la cabeza”, señala el estudio. Y es que esta parte del cuerpo está claramente expuesta al peligro de recibir un impacto, tal y como estos expertos han ejemplificado en una serie de simulaciones y pruebas de choque.

Pruebas en el laboratorio que "permiten observar, con detenimiento y a camara lenta, cómo se producen los diferentes impactos, con qué partes del cuerpo suceden estos impactos y cuáles son los principales riesgos de lesiones". Y, con ello, se pueden "diseñar o proponer medidas de seguridad vial", cuenta el director de prevención y seguridad vial.

Con respecto a la carga de este artefacto, se deben evitar las nocturnas sin supervisión y la zona de carga debe estar despejada de elementos que puedan arder con facilidad. Es importante siempre usar el cargador proporcionado por el fabricante.

Asimismo, es recomendable que los propietarios de este tipo de vehículos no manipulen el controlador de velocidad y la potencia para evitar posibles sobrecalentamientos y cortocircuitos, algo frecuente debido a la existencia de distintas apps no oficiales que anulan los controladores y de videos que explican cómo manipular las baterías y los módulos de control.

Para evitar atropellos a peatones, los expertos advierten de la importancia de no invadir la zona por la que circulan los viandantes, es decir las aceras, y bajarse del patinete cuando se vaya a cruzar por un paso de peatones. También hacen hincapié en no utilizar el pie sobre la calzada como freno para evitar fracturas, llevar chalecos reflectantes y no utilizar dispositivos para escuchar música.