Pablo Motos vuelve este jueves a presentar 'El Hormiguero' tras su cuarentena por dar positivo en covid

El popular Pablo Motosvuelve este jueves a presentar 'El Hormiguero' tras diez días de cuarentena domiciliaria por haber dado positivo en covid-19. Así lo ha anunciado el propio presentador, que este martes ya dio negativo en tres pruebas diferentes, "para asegurarme muy bien y en los tres he dado negativo", pero hasta este jueves "por prudencia y por protocolo" no va a volver al programa.

El presentador tuvo que ausentarse el pasado lunes 1 de febrero tras ser contacto de un positivo y posteriormente dar él mismo también positivo en SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19. Motos dio positivo en una "PCR de cadena larga" después de dar negativo en una PCR y en un test de antígenos. "Los expertos me han recomendado que me hiciese también un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad y en ese he salido positivo", explicó el propio Motos.

"Tanta confusión se debe a que debo de tener una carga viral, en caso de tenerla, tan, tan baja que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otro como negativos", expuso Motos en su cuenta de Instagram.

Durante estos diez días en los que el presentador ha tenido que estar aislado en su domicilio ha sido su paisana Nuria Roca la encargada de conducir el espacio. Esta oportunidad ha servido para visibilizar la ausencia de mujeres presentadoras en horario 'prime time' y durante estos días Roca ha incluso llegado a registrar el quinto mejor dato de audiencia de la historia de 'El Hormiguero' con una entrevista a la también periodista Susanna Griso.

Este miércoles, en su última conexión por videollamada con el programa de Antena 3, Pablo Motos confesó que tenía "un problema grande: soy asmático, con lo cual, si pillaba el covid, era un problema". Por ello, y "después de pasar la covid", ha querido dar un consejo: "Haced deporte, aunque sea 10 minutos al día. Dicen los médicos que hacer mucho deporte es lo que me ha salvado por ahora y porque mi sistema inmunitario está fuerte".

Pablo Motos no había faltado a ni un solo programa de "El Hormiguero" en sus 15 años de historia y 2.261 emisiones.

¿Qué dice el protocolo de Sanidad?

El protocolo del Ministerio de Sanidad recoge que los casos con infección activa de covid atendidos a través de Atención Primaria han de mantener el aislamiento "hasta transcurridos tres días desde la resolución de la fiebre y del cuadro clínico con un mínimo de 10 días desde el inicio de los síntomas". Al respecto, añade que "no será necesario la realización de una PCR para levantar el aislamiento ni para reincorporarse a la actividad laboral", aunque Motos sí se ha realizado varias pruebas "para asegurarme muy bien".

En los casos asintomáticos, el aislamiento se ha de mantener "hasta transcurridos 10 días desde la fecha de toma de la muestra para el diagnóstico. El seguimiento será supervisado hasta el alta epidemiológica de la forma que se establezca en cada comunidad autónoma", concluye el protocolo.