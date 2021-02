Pablo Motos dio positivo con una PCR larga: ¿en qué consiste? ¿Qué diferencia tiene con la PCR convencional?

La PCR es reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase chain reaction) y es la prueba más eficaz para el diagnóstico de la Covid-19. Tiene una sensibilidad de entre el 80 y el 90%. Pese a su fiabilidad, este martes se confirmó que el presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, dio positivo en una "PCR de cadena larga" después de dar negativo en una PCR y en un test de antígenos. "Los expertos me han recomendado que me hiciese también un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad y en ese he salido positivo", así lo explicó el propio Motos.

Mediante esta técnica se localiza y amplifica un fragmento de material genético, que en el caso del coronavirus es una molécula de ARN, cuya presencia revela la enfermedad en fase activa. Es capaz de detectar cantidades ínfimas del virus para dar positivo, por lo que lo detecta en las primeras fases de la infección. Lo que permite esta técnica sobre todo es amplificar el material genético y poder detectarlo y trabajar con él.

Y existen distintos tipos de PCR. Una de ellas es la PCR larga (Long Range PCR). Lo que hace esta PCR de largo alcance o de cadena larga es amplificar las longitudes de ADN que normalmente no se pueden ampliar mediante métodos o reactivos de PCR convencionales, según recoge

Es un opción flexible, rápida, eficiente y rentable para secuenciar regiones genómicas candidatas en un pequeño número de muestras. Para plantillas de ADN simples, las polimerasas optimizadas para PCR de largo alcance pueden amplificar hasta 30 kb y más, tal como recoge un estudio publicado en Nature.

Cuando se combina con la secuenciación, la PCR de largo alcance puede lograr una mayor sensibilidad y proporcionar una herramienta más rápida y rentable para detectar variaciones genéticas.