Pablo Motos da positivo en Covid en una segunda PCR y finalmente no presentará 'El hormiguero' durante los próximos días

Después de que Pablo Motos estuviera en contacto con un supuesto positivo de Covid y se confinara como establecen las medidas sanitarias -y Nuria Roca le tomara el relevo como presentadora el lunes-, parece que todo apuntaba a un falso positivo tanto de él como de su contacto, lo cual le permitiría volver al frente de El hormiguero este martes.

Finalmente, parece que los test que se hizo dieron falsos negativos y un nuevo PCR ha indicado que sí tiene coronavirus, por lo que no podrá conducir el formato de Antena 3 durante los próximos días.

"Tengo un PCR negativo, tengo un test de antígenos negativo también. Pero, por precaución, me han dicho que me hiciese un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad, y en ese he salido positivo", ha explicado el presentador en su cuenta de Instagram, argumentando que se puede deber a que tiene una "carga viral muy baja".

Este lunes, por primera vez en 15 años y tras más de 2.000 programas, el test -primero positivo, luego negativo y ahora positivo de nuevo- para detectar la Covid consiguió que Pablo Motos se ausentara de El hormiguero. Sin embargo, la labor de Nuria Roca fue muy aplaudida al frente del programa y entrevistando a Maluma.

“Estoy bien, sin síntomas. Esperemos que sea una falsa alarma” - Conectamos con Pablo Motos #MalumaEHpic.twitter.com/0NZ5WdTbBB — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2021

El presentador, que entró en directo en el programa para decir "estoy en casa medio muerto de envidia, medio muerto de miedo", ha afirmado en sus redes que se "encuentra bien" y que este miércoles se sabrá con más certeza el resultado: "Otro PCR con el que saldremos de dudas. Y se sabrá si al final tengo carga viral aunque sea poquita".