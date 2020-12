El calendario de la cuarentena de Pedro Sánchez: ¿pasará aislado las Navidades? ¿y qué pasa si ahora diese positivo?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido toda su actividad programada para los próximos días y hará cuarentena hasta el 24 de diciembre, tras conocerse que el presidente francés, Emmanuel Macron, con el que estuvo el pasado lunes 14, ha dado positivo en COVID-19.

El jefe del Ejecutivo deberá ahora cumplir un aislamiento domiciliario de diez días desde el último día de contacto con Macron, tal y como establece la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19 elaborada por el Ministerio de Sanidad, que contempla también realizar una prueba de infección activa cercana a la finalización de la cuarentena de los contactos estrechos de positivos "siempre que los recursos disponibles lo permitan".

Según el protocolo establecido por la Comunidad de Madrid, a los contactos estrechos de casos positivos se les realiza una prueba de infección activa por SARS-CoV-2, el virus causante de la Covid-19, cuando son convivientes del caso positivo o personas vulnerables, o atienden a personas vulnerables, o pertenecen al ámbito social (familiares no convivientes, amigos, otros), a ámbitos sanitario y socio-sanitario y en situaciones de especial riesgo que establece salud pública.

Moncloa ha informado también de que el jefe del Ejecutivo se someterá a una prueba diagnóstica de inmediato para saber su situación y decidir, en función de los resultados, sobre su agenda de los próximos días. Sin embargo, el protocolo subraya que "en cualquier caso, la cuarentena finalizará a los 10 días de la fecha del último contacto con un caso confirmado", aunque el resultado de la prueba sea negativo.

¿Dónde debe cumplir la cuarentena?

Esto quiere decir que Sánchez deberá permanecer en aislamiento domiciliario -"preferentemente en una habitación individual"- hasta la Nochebuena. Sí que podrá, si su prueba da negativo y no desarrolla síntomas de aquí al 24 de diciembre, continuar con sus planes navideños.

Mis mejores deseos para @EmmanuelMacron.



El lunes participé junto al presidente francés en la conmemoración del 60 aniversario de la @OECD. Hoy he conocido su positivo y, siguiendo los protocolos, suspendo toda mi actividad y estaré en cuarentena hasta el 24 de diciembre. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) December 17, 2020

Tras conocerse el positivo en coronavirus de Macron, Moncloa ha informado de que el presidente no participará ni en este ni en ningún acto de aquí al 24 de diciembre, cuando se cumplirán diez días desde que estuvo con Macron en París, con motivo de los actos de conmemoración del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

¿Sánchez se expuso a momentos de riesgo con Macron?

En su visita a Francia, Sánchez asistió al almuerzo privado que ofreció Macron en el Palacio del Elíseo, en el que también participaron el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

El protocolo del Ministerio de Sanidad considera un contacto estrecho cuando se ha estado con dicha persona sin las medidas de protección necesarias en el mismo lugar a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos.

¿Y si Sánchez da positivo?

Dado que Sánchez (de momento) no es positivo en Covid, no es necesario activar este protocolo sanitario para el resto de miembros del Gobierno, que no tuvieron contacto el lunes con Macron, u otras personas con las que el presidente haya estado desde el lunes.

Cabe recordar que tras su visita a París, el jefe del Ejecutivo presidió el martes la reunión del Consejo de Ministros y participó el miércoles en el debate de siete horas que se celebró en el Congreso sobre el estado de alarma y posteriormente en la sesión de control al Gobierno, en todo momento con mascarilla. Ya por la tarde, asistió a la gala del Comité Olímpico Español (COE).

Sin embargo, si el presidente del Gobierno diera positivo en la prueba de infección activa que se le va a realizar en las próximas horas, pasaría a ser considerado como un caso confirmado de Covid y se manejaría como tal, esto es, se alargaría su tiempo de aislamiento, que deberá ser de al menos otros diez días a partir del día del diagnóstico positivo y este podría alargarse según su evolución médica.

En este caso, los miembros del Gobierno y la familia del presidente pasarían a ser considerados contactos estrechos y tendrían que comenzar un aislamiento de diez días desde el último contacto con Pedro Sánchez. Igualmente ocurriría con todos los contactos del presidente desde los dos días anteriores a la fecha del diagnóstico.

¿Cómo se encuentra Sánchez?

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este jueves que en la noche del miércoles pudo hablar con Pedro Sánchez y que le escuchó "absolutamente normal" y no le pareció que estuviera "afectado".

"No estaba afectado", ha precisado Ábalos sobre su compañero de Gobierno, quien ha recordado que "no es la primera vez" que tiene algún contacto con una persona que haya dado positivo en COVID-19.

En cualquier caso, tanto Ábalos como el resto de ministros del Gabinete de Sánchez se encuentran a la espera de conocer el resultado de la prueba de diagnóstico a la que se someterá el presidente para, en el caso de que sea también positiva en COVID-19, ellos hagan lo propio y se aíslen.

"Estamos pendientes de su resultado para que los demás, llegado el caso, hagamos lo mismo. Si no, pues seguimos haciendo vida como hasta ahora. Pero él está bien", ha confirmado Ábalos.