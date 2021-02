'Dardo' de Robles al gobierno vasco por Zaldíbar: "Si hubiera ido la UME, quizás no habría un cadáver desde hace un año"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insinuado este lunes que, si la Unidad Militar de Emergencias (UME) hubiera intervenido en las tareas de recuperación del cadáver de Joaquín Beltrán, su cuerpo quizás no seguiría en el vertedero de Zaldibar.

Robles ha participado en una conferencia coloquio en la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y en un momento de la misma ha dicho que, "con todos los respetos", no podía entender que "en algunos sitios se diga, 'Aquí la UME no puede venir', cuando a lo mejor, si hubiera intervenido hace un año, un cadáver no estaría en un sitio".

"Son cosas que a mí, humanamente, me resultan difíciles de entender, no ya en clave política", ha señalado la ministra, quien se ha referido así de manera implícita a las labores de búsqueda del segundo operario sepultado hace un año en el derrumbe del vertedero vizcaíno.

La ministra de defensa al gobierno vasco: “A lo mejor, si hubiese intervenido la UME, ahora no habría un cadáver” enterrado en los restos del vertedero de Zaldibar pic.twitter.com/2DEbmR0ffQ — Dani Álvarez (@DaniAlvarezEiTB) February 8, 2021

Aitor Esteban: "Últimamente, no está acertada"

Estas palabras han sido criticadas en las redes sociales por el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, quien ha lamentado la "poca memoria de la ministra", porque, afirma, hace un año le dijo que el Ejército "no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas".

"Últimamente, no está acertada, ni sobre este tema ni sobre las expresiones ultras en el Ejército", ha señalado Esteban.

Lamento la poca memoria de la ministra. Hace un año me dijo que el ejército no podía hacer más ni nada diferente a lo que ya se hacía por parte de las instituciones vascas. Últimamente no está acertada, ni sobre este tema, ni sobre las expresiones ultras en el ejército 👇 https://t.co/aEFvo5MUcr — AITOR ESTEBAN (@AITOR_ESTEBAN) February 8, 2021

Por su parte, el presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha aplaudido estas palabras de Robles, de quien dice que tiene "toda la razón", aunque "se queda corta". "Le recuerdo que su socio, el PNV, no dejó actuar a la UME en Zaldibar, ni colocar hospitales de campaña en el País Vasco en la primera ola de la covid-19, ni desinfectar residencias, y el PSOE miró a otro lado", ha señalado también en redes sociales.

Recientemente, el pasado jueves, el Parlamento Vasco se opuso a pedir al Gobierno autonómico que solicitara la ayuda de la Unidad de Intervención de Emergencias (UME) del Ejército en situaciones en las que sea necesario, como la del derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, en el que aún permanece sepultado un operario.

Vox llevó a la Cámara la iniciativa con esta petición, que finalmente defendió en una enmienda transada con PP +Cs. El texto contó con los votos en contra de PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PSE-EE, por lo que fue rechazado. El socialista Alberto Alonso dijo en el debate que los ritmos de búsqueda no variarían con la participación de la UME, porque "no se puede ir más rápido" para no poner en riesgo ni a los trabajadores ni al medio ambiente de la zona.