El rapero Pablo Hasel descarta acudir voluntariamente a la cárcel: "Tendrán que venir a secuestrarme allí donde esté"

El rapero Pablo Rivadulla Duró, más conocido como Pablo Hasel, ha asegurado este jueves que no acudirá voluntariamente a la prisión, dentro de los diez días de plazo impuestos por la Audiencia Nacional, para cumplir la condena de nueve meses y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona.

"Yo no voy a presentarme voluntariamente porque, ante una sentencia tan injusta, lo consideraría una humillación. Ya es una cuestión de dignidad no acudir por mi propio pie a prisión, así que tendrán que venir a secuestrarme allí donde me encuentre, que probablemente será en mi domicilio", dijo Hasel en una videoconferencia organizada por la eurodiputada de JxCAT Clara Ponsatí.

La detención no debe producirse antes del viernes de la semana que viene, 12 de febrero, según explicó el cantante, que desconoce en qué centro penitenciario ingresará. "Si me dispersan, la reivindicación más inmediata, aparte de la puesta en libertad, va a ser que se me trasladen al centro penitenciario de mi ciudad de Lleida", apuntaba Hasel.

La pena para Hasel, ratificada por el Tribunal Supremo, se suma a anteriores condenas al rapero, como la aplicada en 2014 también por la Audiencia Nacional a dos años de prisión por enaltecimiento del terrorismo a causa de algunas letras de sus canciones sobre los Grapo, ETA o Terra Lliure, si bien esa pena fue entonces suspendida por el tribunal.

Hasel ha descartado irse de España para eludir la cárcel, como hizo Josep Miquel Arenas, alias Valtonyc, huyendo a Bélgica, donde está pendiente que la justicia resuelva la euroorden dictada contra él.

"En cuanto al exilio, es una decisión que respeto mucho, que la medité profundamente pero decidí que en mi caso concreto (...) quedarme aquí iba a servir para dar más voz al mensaje que el Estado pretende silenciar", dijo el rapero.

Del mismo modo, el cantante ha asegurado que no va pedir el indulto. "No voy a mendigar mi libertad ni voy a arrepentirme porque no tengo nada de lo que arrepentirme", concluyó.