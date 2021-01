El rapero Pablo Hasel tiene 10 días para entrar en prisión por enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona

El rapero leridano Pablo Rivadulla Duró, conocido artísticamente como Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la corona, deberá ingresar en prisión en los próximos días, según ha anunciado el propio rapero en sus redes sociales.

"Me han dado 10 días para ingresar en prisión. Al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme", denuncia en su perfil de Twitter.

Me han dado 10 días para ingresar en prisión. Al final no ha habido la suficiente solidaridad para parar esto que nos afecta a la mayoría que no tenemos garantizada la libertad de expresión. Van a encarcelarme por contar hechos objetivos, pero jamás van a doblegarme. pic.twitter.com/xeJzdM71wi — Pablo Hasel (@PabloHasel) January 28, 2021

La Fiscalía pedía en diciembre penas de cinco años y tres meses de cárcel para Pablo Hásel y otros 11 manifestantes acusados de atacar la sede de la Subdelegación del Gobierno en Lleida y a los mossos que la custodiaban, en una protesta por la detención del expresident Carles Puigdemont.

En su escrito, el ministerio público acusó a los manifestantes de los delitos de atentado a la autoridad, lesiones y desórdenes públicos, por lo que pide además que sean condenados a 3.600 euros de multa y a indemnizar al Ministerio, a la consellería de Interior y a los mossos afectados por los daños y heridas causados.

Además, ya en noviembre, el Tribunal Constitucional rechazó admitir a trámite el recurso del rapero contra la segunda condena que le impuso la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la monarquía y a las fuerzas de seguridad.