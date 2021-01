El Rubius habla sobre su polémica de Andorra y responde a Pablo Iglesias

El youtuber Rubén Doblas, conocido popularmente como El Rubius, ha salido al paso de las críticas tras haber anunciado hace unas semanas que se mudaba a Andorra, un destino muy popular entre los youtubers donde el pago de impuestos es menor que en España.

En un extenso mensaje publicado en Twitter, el youtuber reconoce que en un principio no quería pronunciarse sobre este asunto, "pero viendo al punto al que ha llegado todo esto, he decidido escribir y publicar esto por mi cuenta. Al final, de lo que se está hablando es de mi vida", ha indicado.

El Rubius ha recordado el momento en el que comunicó en su canal de Twitch su decisión de mudarse a Andorra y que entonces matizó que "si fuera solo por ganar más dinero, me hubiera mudado ahí hace muchos años". Si en un primer momento a sus seguidores "les ilusionó que me fuera a mudar, y una gran parte de estos apoyó mi decisión", la publicación en los medios de comunicación de esta noticia "desencadenó toda esta tormenta de insultos, infamias e incitación al odio sobre mi persona. Hasta el punto de colgarme etiquetas políticas, discutir acerca de si soy o no patriota, políticos usándome para su agenda, otros vinculándome con ideologías extremas", ha lamentado.

El joven ha denunciado además que hay "mucho rencor acumulado en contra de estas nuevas profesiones nacidas de internet. He visto a mucha gente deseando tener la oportunidad de declararme el Enemigo Público Número 1 de este país y de poder asociar, a toda costa, mi imagen a la de un criminal cualquiera".

En este punto, ha criticado a los medios de comunicación: "Lo que les carcome es que un tío desde su habitación tenga más repercusión que cualquiera de sus emisiones para las que necesitan tener a 30-40 personas trabajando y utilizar unos sets de rodaje en los que han invertido cientos de miles de euros. Les carcome que año tras año, poquito a poquito, la inversión publicitaria se vaya desplazando de las televisiones convencionales hacia internet".

Asimismo, el youtuber ha rechazado las declaraciones "por parte de altos funcionarios del Estado" que "insinúan que es probable que haga chanchullos en un futuro al mudarme a Andorra como parece ser que hicieron otras personas en el pasado; afirman que es más que posible que simule que vivo en Andorra mientras en realidad vivo en España disfrutando del sol y de los servicios públicos".

Sobre la polémica de Andorra:https://t.co/qdwesi2FjO



Solo pido que, si os interesa, lo leáis hasta el final. — elrubius (@Rubiu5) January 29, 2021

"¿Desde cuándo mudarse a otro país es ilegal?", se ha preguntado a continuación. "Si me hubiera ido a vivir a Alemania, Noruega o Japón, nadie hubiera dicho absolutamente nada. Algunos consideran 'egoísta' o 'poco ética' mi decisión de mudarme a Andorra. Pero no es menos cierto que allí se encuentran la mayoría de mis amigos y compañeros de profesión y que allí, por lo que me cuentan, puedo salir a la calle tranquilo, hay seguridad y puedo estar en un entorno cultural tranquilo y seguro, que al fin y al cabo es lo que estoy buscando", ha manifestado El Rubius.

Por otro lado, el youtuber también ha querido lanzar un mensaje contundente a personas concretas que le han criticado, entre ellas el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que "me señala públicamente con el dedo retuiteando los insultos" del exjugador de baloncesto Juanma López Iturriaga, a quien no menciona expresamente en el texto. "Una cosa es la crítica racional y otra el tratarme como a un criminal y decir todas las barbaridades que he tenido que escuchar", se ha referido.

Por último, El Rubios ha asegurado que con su traslado a Andorra no quiere "dar mal ejemplo" a sus seguidores más jóvenes, "haciéndoles pensar que no hay que pagar impuestos como también se ha dicho. Todo lo contrario, pagar impuestos es contribuir con tu aportación al progreso y la prosperidad del país donde resides". No obstante, prosigue, "esto ha de ser una relación equilibrada entre el Estado y el ciudadano. Y si esa premisa no se cumple, es completamente legítimo que el ciudadano, en el pleno uso de su libertad como ser humano tome las decisiones que considere apropiadas si están dentro de la legalidad y no reciba el trato que he recibido durante los últimos días", ha concluido.