Todo sobre los 'youtubers andorranos': cuánto ahorran, qué deducciones tienen allí y qué 'agujero fiscal' dejan a España

El youtuber y streamer Rubén Doblas Gundersen, El Rubius, ha anunciado que pasará a fijar su residencia en Andorra, por lo que a partir de entonces pagará allí sus impuestos como cualquier residente del principado.

"Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", ha afirmado el joven, de 30 años, consciente de que su decisión va a generar polémica, sobre todo después de que otro compañero de profesión, como Ibai Llanos, se haya mostrado públicamente a favor de tributar en España.

Los beneficios de tributar en Andorra

Pero, ¿por qué El Rubius prefiere tributar en Andorra que en España? La respuesta parece es obvia: su modelo fiscal es muy beneficioso para personas con rentas altas.

"En Andorra, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para rentas altas es del 10% mientras que en España, desde el 1 de enero de 2021 -ha subido el tipo dos puntos para las rentas de trabajo de más de 300.000 euros-, el tipo medio general sumando la cuota estatal (24,5%) y la autonómica (22%) es del 46,5%", explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos de Hacienda.

Deducciones fiscales

Mollinedo asegura además que, entre otros, en el territorio andorrano existen deducciones fiscales por la compra de vivienda, planes de pensiones y una especie de IVA general (llamado Impuesto General Indirecto) de un 4,5% frente al 21% que se paga en España. En caso de constituir una sociedad, los ingresos se tributarían al 5%.

"Evitar la tributación en España contrasta con los bienes públicos que están recibiendo o pueden recibir sus familiares en nuestro país en algún momento"

El Rubius es uno más de los numerosos personajes populares en la red que han decidido trasladar su residencia a Andorra, donde para poder tributar tienen que vivir allí al menos 183 días al año. "Evitar la tributación en España contrasta con los bienes públicos que están recibiendo o pueden recibir sus familiares en nuestro país en algún momento, como pensiones de jubilación, asistencia sanitaria o ayudas por el Covid de las distintas administraciones", reflexiona Mollinedo.

Pérdida de ingresos para el Estado

El secretario general de Gestha asegura que maniobras como esta provocan una pérdida de ingresos al Estado de 70.000 millones de euros al año y lamenta la "poca pedagogía de los usuarios de estos canales". "La mayoría de sus seguidores sí necesitan los bienes públicos pero apoyan a estas personas que no contribuyen. Esto abre el debate social de por qué a determinados deportistas se les ha cuestionado su residencia en otros países pero a estas personas no. Quizá sea porque sus seguidores desconocen sus ingresos", concluye Mollinedo.