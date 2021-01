El Rubius traslada su residencia a Andorra y tributará allí: "Sé que habrá gente que me critique, hablan sin saber"

Rubén Doblas Gundersen, más conocido como El Rubius, ha anunciado que, tras varios años pagando impuestos en España, pasará a fijar su residencia en Andorra, donde, claro está, también cotizará.

"Me voy a mudar con mi señora, ya por fin está decidido. A una casa muy bonita, cerca de las montañitas y cerca de mis amigos, porque ya me hace falta un cambio", confesaba el popular youtuber y streamer a través de un directo en Twitch.

"Llevo los diez años de mi carrera como youtuber pagando aquí", ha alegado el joven, de 30 años, que también es consciente de que su decisión va a generar polémica. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa, hablan sin saber", ha sostenido.

El Rubius sigue los pasos de otros creadores de contenido famosos como Willyrex, Vegetta o The Grefg, que residen y cotizan en el país vecino desde hace un tiempo.

Su decisión llega en plena controversia tras recuperarse el alegato de otro colega de profesión,Ibai Llanos, a favor de tributar en España y no en paraísos fiscales como Andorra.