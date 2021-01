Rescatan el aplaudido alegato de Ibai Llanos a tributar en España tras el éxito de TheGrefg: "Más gente como él"

Ibai Llanos lleva siendo tendencia unas horas en nuestro país. Exactamente a raíz del récord de espectadores en Twitch que ha registrado el murciano TheGrefg, que logró reunir a más de 2 millones de personas en la plataforma, todo un hito mundial.

Sin embargo, su nombre ha dejado de retumbar en las redes, pero no el de Ibai Llanos. El también streamer, que, por su parte, triunfó las pasadas navidades por su retransmisión en la plataforma de las Campanadas, es noticia por su alegato de hace un tiempo acerca de la necesidad de que, como él, las grandes fortunas tributen en España y no en Andorra.

Y de eso precisamente se han acordado muchos usuarios de las redes sociales, ya que, tras el éxito de TheGrefg, han recordado a modo de crítica que hace tiempo el murciano se marchó a Andorra a vivir para pagar menos impuestos.

"Lo de los impuestos me parece una gilipollez. Es normal que a la gente que es rica les quiten muchísimo dinero y más que les deberían quitar. Y menos a los que ganan menos", defendió en su día Llanos.

"Toda mi familia está en esa situación. Yo vivo de puta madre, a mí me da igual que me quiten la mitad porque sigo viviendo de sobra. Y si no me he ido a Andorra es porque no me sale de los cojones y lo que digo es verdad, me la pela lo que me quiten porque sigo viviendo bien. Me parece normal que me quiten muchísima pasta. Hay muchos youtubers y amigos que opinan igual que yo", explica.

Estos 2' hacen más que 40 años de campañas tributarias.



La comunicación está cambiando y gente como @IbaiLlanos lidera ese cambio. pic.twitter.com/53UraAVje8 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) January 12, 2021

Eso sí, "también os digo que cuando dicen la diferencia de dinero estando tan cerca, asusta. Me parece un buen acto tributar aquí porque lo hace todo el mundo", reconoce.

Un discurso muy aplaudido por los usuarios de las redes sociales, que piden "más personas como él" o que, aseguran, "no hay mejor campaña para pagar impuestos" que la suya. Incluso caras famosas como el portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, y Rubén Sánchez, de Facua, se han rendido a sus palabas.