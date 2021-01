El aplaudido discurso de Juanma López Iturriaga contra El Rubius y todos los que no quieren pagar más: "¡Iros a cagar!"

Sigue la polémica a cuenta de la decisión de El Rubius de trasladar su residencia a Andorra para así pagar menos impuestos, ya que su sistema es más laxo que el que se aplica en España.

Muchas han sido las reacciones de rostros conocidos y no tan conocidos, y esta vez le ha tocado el turno a Juanma López Iturriaga, cuyo discurso -más bien una rajada en toda regla- contra el youtuber y, en general, todos aquellos que han hecho lo mismo, se ha hecho viral.

El exjugador de baloncesto y los demás colaboradores del programa Colgados del aro quisieron entrar de lleno en el tema. Y, visto lo visto, la vehemencia con la que el también presentador se expresó le sitúa del lado de los que piensan, por ejemplo, como Ibai Llanos, que emitió un alegato a favor de tributar en nuestro país.

Si en su día fueron muy aplaudidas esas palabras, ahora no lo son menos las del exdeportista, que se ha hecho viral en las redes precisamente por ellas.

Lo de Rubius y otros como él te lo explica Juanma Iturriaga, que te lo puede decir más alto, pero no más claro.

"Si tu conclusión de pagar impuestos es que te están robando, háztelo mirar", ha expresado Iturriaga, advirtiendo de la gravedad de que "un chaval de 15 años, que es la primera vez que oye hablar de impuestos, sea porque su ídolo se va a no sé donde porque se paga menos".

"A ese chaval de 15 o 16 años habría que explicarle la cantidad de cosas de las que él disfruta y lleva disfrutando en sus 15 o 20 años gracias a que la gente pagamos impuestos", sostiene.

"Me parece acojonante que te vayas si vas pelado de pasta", entiende. Pero no es el caso de estos youtubers: "Es que se van los millonarios. Si ya tienes pasta para siete generaciones, ¿qué haces yéndote fuera para ahorrarte unos duros? ¡Iros a cagar!".

"Me enfado como me enfadaba cuando Arantxa Sánchez Vicario estaba en Andorra y tal y llevaba la muñequera con la banderita de España"

Además, da otro nombre, en este caso, del pasado del panorama deportivo español: "Me enfado como me enfadaba cuando Arantxa Sánchez Vicario estaba en Andorra y tal y llevaba la muñequera con la banderita de España. Lo mismo los futbolistas. O sea, ganas un montón de pasta. Tío, pues cotiza. No montes estructuras para ahorrarte impuestos. ¿Para qué? Si te vas a morir como todos”, asegura.

"Luego vienen cosas de estas (se refiere a la pandemia del coronavirus) y queremos una sanidad de puta madre y queremos muchas cosas. Pues hay que pagar", concluye visiblemente indignado.