Sanidad propone "correctivos" para quienes se vacunen de forma irregular mientras Valencia y Canarias se niegan a ponerles la segunda dosis

El Ministerio de Sanidad propondrá este miércoles a las comunidades autónomas aplicar "medidas preventivas y correctivas" para garantizar que se cumple el plan de vacunación, que de momento solo cubre a las personas más mayores o al personal sanitario. Se refiere a los numerosos casos conocidos de responsables políticos, militares e incluso religiososque se han inoculado sin de manera irregular, sin que les correspondiera, y contra quienes algunas comunidades autónomas han empezado a tomar medidas mucho más contundentes. La Comunidad Valenciana y Canarias ya han anunciado que, al menos de momento, no podrán la segunda dosis a las personas que se han 'colado', una medida que en Las Palmas indican que tiene el visto bueno de Sanidad.

Según el borrador de cara a la reunión de esta tarde con los consejeros, Sanidad les pedirá extremar el seguimiento y control de la vacunación para detectar "el uso indebido" de los fármacos, aplicando "las medidas preventivas y correctivas que resulten necesarias" para garantizar que las dosis se inoculan a las personas a las que les toca.

La formulación -"medidas de prevención y correctivas"- es poco precisa, al contrario de la decisión que han tomado en Valencia y Canarias, donde las personas vacunadas de forma irregular no verán completado por ahora su proceso de inmunización.

Según ha informado el Gobierno valenciano, su consellera de Sanitat, Ana Barceló, ha dado instrucciones para que "no se les administre por el momento la segunda dosis"

La decisión no es definitiva y Barceló ha solicitado un informe al Comité de Bioética valenciano sobre si estas personas deben o no completar su inmunización, aunque la Consellería recuerda que las opiniones de este órgano "no son vinculantes"

Algo parecido ha acordado el Gobierno de Canarias, dispuesto a saltarse la pauta de la vacuna de Pfizer, de administrar la segunda dosis a los 21 días de haber recibido la primera para los altos cargos que se han inoculado de manera irregular. Se trata de hasta cuatro responsables políticos del Cabildo de La Palma, entre ellos su consejera de Sanidad, Susana Machín, a quienes ya se ha abierto un expediente informativo y que ahora, por lo menos, no terminarán su inmunización a los 21 días, asumiendo también que si pone más tarde "no impedirá la inmunización".

Carestía de vacunas

Gobierno y consejeros analizarán qué hacer con las personas que se saltan el turno para vacunarse indebidamente en un Consejo Interterritorial centrado en el principal problema que acusa en estos momentos el proceso de vacunación, los retrasos en el suministro de dosis por parte de las farmacéuticas que ha llevado a algunas comunidades a dejar de poner primeros pinchazos para asegurar los segundos a quienes se recibieron la primera dosis hace tres semanas.

Carolina Darias se estrenará como ministra de Sanidad y Miquel Iceta, como ministro de Política Territorial en una Interterritorial donde el Gobierno explicará los motivos de este retraso, que asegura se debe al cambio del ritmo en el suministro por parte de las farmacéuticascon respecto a lo que habían acordado con la Comisión Europea.