Todo sobre el 'culillo' en los viales de la vacuna de la Covid de Pfizer: la sexta dosis que algunas CC AA han perdido

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) actualizó el pasado 8 de enero la información de la vacuna delCovid-19 de Pfizer/BioNTech para permitir extraer seis dosis de cada vial de este fármaco en lugar de las cinco recomendadas hasta ahora.

Este anunció pilló con el pie cambiado a algunas comunidades autónomas que, pese a las recomendaciones que les hizo el Gobierno, no contaban con las jeringuillas adecuadas para que esas extracciones de los viales fuese la correcta para obtener seis dosis. A continuación os ofrecemos algunas de las principales claves de la nueva polémica.

¿Cuál es la jeringuilla adecuada?

Para poder obtener las seis dosis completas- cada una de 0,3 mililitros- de cada vías, la EMA ha pedido utilizar para la extracción una jeringuilla de "bajo volumen muerto" y ha advertido de que “si se utilizan jeringas y agujas estándar, es posible que no haya suficiente vacuna para extraer una sexta dosis de un vial”. El volumen muerto es el espacio que existe entre la aguja y el émbolo de la jeringa y cuanto menor sea ese espacio menos dosis se desperdicia. Lo ideal es vacunar con jeringuillas de un mililitro con un émbolo de punta alargada que estén graduadas a 0,1 ml.

Jeringuilla con émbolo de punta alargada. CAPTURA YOUTUBE

¿Por qué han desperdiciado la sexta dosis algunas comunidades?

Sencillamente porque no contaban con las jeringuillas adecuadas. Esto ha sucedido en comunidades como Madrid, Andalucía o Cataluña, según adelantó la Cadena Ser. "Podíamos sacar cinco dosis y quedaba un culillo, que se puede aprovechar para esa sexta dosis", explicó el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, sobre la cantidad de vacuna que no ha podido utilizarse en Andalucía.

¿Se aprovechaba antes ese 'culillo' para una sexta dosis?

No se podía aprovechar de ninguna manera si no se contaba con la jeringuilla adecuada. Una vez que se inyecta la dosis en el paciente, el residuo que queda en el volumen muerto de la jeringuilla no sirve y se tiene que desechar. De todas formas, antes del 8 de enero, ninguna comunidad debería haber suministrado seis dosis de cada vial porque la instrucción de Pfizer era de cinco dosis y aún no estaba autorizado por la EMA.

Hasta un 20% de desperdicio

Con el uso de jeringuillas no adecuadas, se podía llegar a desperdiciar hasta un 20% de dosis en cada extracción, según estimó el consejero andaluz Jesús Aguirre, que reconoció que había un "déficit" de jeringuillas de un mililitro y que se estaban usando las de dos mililitros.

Sanidad recomendó jeringuillas de "bajo volumen muerto"

El pasado mes de junio, el Ministerio de Sanidad ya avisó a las comunidades autónomas, las encargadas de adquirir todo el material necesario para la vacunación, de que hicieran acopio de jeringuillas de "bajo volumen muerto", pero no todas lograron conseguir las cantidades suficientes.

El contrato con Pfizer

Esta novedad en la ficha técnica de la vacuna afecta también al contrato de suministro con Pfizer. La compañía ha recordado que los acuerdos alcanzados con la Unión Europea son por dosis y no por viales y que afectará al número de viales que todavía tienen que suministrar. En la práctica supondrá que Europa recibirá menos viales, ya que si antes, por ejemplo, para vacunar a 30 personas eran necesarios seis viales, ahora bastará con cinco. La Unión Europa ha adquirido 600 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, de los cuales 60 millones le corresponden a España.

Madrid compra 280.000 jeringuillas adecuadas

Algunas comunidades, como Madrid y Andalucía, ya han reaccionado y se ha apresurado a realizar compras de jeringuillas de un mililitro. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid ha adquirido un lote de más de 280.000 jeringuillas adecuadas para facilitar la obtención de la sexta dosis en los viales de Pfizer, que es de 3 mililitros.