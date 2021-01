Dos hermanas de Barcelona, en riesgo de desahucio tras no poder afrontar una subida del alquiler de 450 euros a 950

👭Són dues germanes del barri del Fort Pienc (Barcelona) que viuen al pis on va viure el seu avi durant 50 anys amb un lloguer de renda antiga. Es van veure obligades a signar un contracte amb una pujada abusiva de 450 a 950€ per tal de seguir tenint un lloc on viure. pic.twitter.com/og8HNwtF2V