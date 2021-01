Risto Mejide estalla contra Fernando Simón: "Que me llamen idiota me empieza a tocar mucho la moral"

Risto Mejide, conductor del programa Todo es mentira, ha estallado este martes contra el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, tras opinar este lunes que "la llegada al pico de la curva va a depender mucho de cómo nos portemos estos días".

El presentador ha admitido sentirse cansado ante algunas valoraciones del epidemiólogo sobre la actitud de la población española frente a la Covid-19. "No sé vosotros, pero yo ya empiezo a estar hartito de los sermones del doctor Simón", ha avanzado Mejide.

"Básicamente, que me traten de insolidario, que me llamen idiota y me lo demuestren cada vez que me hablan, me empieza a tocar mucho la moral. Que nos digan que la culpa es nuestra, que 'a ver cómo nos portamos...", ha añadido.

Así, el publicista y escritor ha lanzado una pregunta desde el plató: "¿Qué pasaría si el problema no es cómo nos hemos portado, sino que las medidas propuestas por las autoridades no están dando sus resultados, previstas por ellos?".

Tras sus palabras, el espacio de Mediaset ha hecho un repaso de las restricciones que impusieron algunas Comunidades Autónomas durante las Navidades, lo que le ha motivado a desahogarse de nuevo.

"Con los datos de propuesta de sanción uno no puede salir a decir que la gente se lo ha pasado demasiado bien. Punto. O, si no, ¿qué me está diciendo, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han estado haciendo su trabajo? Espero que no", ha zanjado, visiblemente molesto, el presentador.