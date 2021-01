De El Rubius a Willyrex y Vegetta: diez 'youtubers' que han 'huido' a Andorra

Rubén Doblas Gundersen, conocido popularmente como El Rubius, pasará a fijar su residencia en Andorra después de 10 años pagando impuestos en España. "Me hubiese ido hace muchos años. Literalmente, todos mis amigos están allí. Sé que habrá gente que me critique, pero no me preocupa", explicó hace unos días.

La decisión del streamer, de 30 años, generó un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, el joven no es el únicoyoutuber que ha optado por tributar en Andorra: otros rostros conocidos como Willyrex, Vegetta o The Grefg también se aprovechan del modelo fiscal andorrano, que es muy beneficioso para las personas con rentas altas. Estos son algunos creadores de contenido que, como El Rubius, cotizan en el principado.

1. Willyrex

Guillermo Díaz Ibáñez, más conocido como Willyrex, fue uno de los primeros en poner rumbo a Andorra. De hecho, allí conoció a la youtuber Cristi Urbi, con la que inició una relación en 2014 y dio la bienvenida a su primera hija, María, la pasada semana. Willyrex, de 27 años, es el youtuber español más conocido dentro de la comunidad de Call of Duty. Su éxito se forjó en el shooter de Activision y aumentó tras la llegada de Fortnite.

2. Vegetta777

Vegeta777, el segundo youtuber con más suscriptores de España, reside en Andorra desde hace años y se ha posicionado en favor de la decisión de El Rubius. "Yo deseo lo mejor para todos, y por encima del resto de personas mi felicidad y la que considero mi familia. Si te gusta bien... si no, tampoco te he preguntado", expresó este lunes en Twitter. En 2019, el streamer adquirió junto a su amigo Willyrex parte de la propiedad del club de esports MAD Lions E.C.

No suelo meterme en estos temas pero creo que @wallstwolverine explica como son las cosas.

Veo tanto youtuber y streamer moralista que si dijera lo que sé de algunos de ellos agacharían la cabeza en vez de intentar dárselas de nuevos mesías. https://t.co/OAkGM2un3O — ♈️ Vegetta777 ♈️ (@vegetta777) January 18, 2021

3. The Grefg

David Cánovas Martínez, conocido públicamente como The Grefg, decidió mudarse a Andorra en 2018. "En realidad es por el tema de los impuestos. Esto es un choque entre moralidad y legalidad, claro, pero donar la mitad de lo que gano porque 'amo mi país'... no lo veo. [...] Cuando estás en mi situación, cambias tu manera de pensar", reconoció en una entrevista con El Mundo. El joven, de 23 años, congrega a millones de espectadores durante las transmisiones de sus partidas en Fortnite. En este sentido, hace unos días batió el récord mundial en Twitch con más de dos millones de espectadores.

4. Lolito

Lolito, alter ego de Manuel Fernández, también desató las críticas en 2018 tras decidir fijar su residencia en Andorra. "Se pagan impuestos, pero no te sablean como aquí en España. A mí España me ha dado muy poco; yo no he ido al instituto prácticamente, he sido un desgraciado toda mi vida, y que le voy a hacer, España me ha dado muy poco", se defendió, unas palabras por las que acabó pidiendo disculpas. El streamer, de 30 años, triunfa de Fortnite.

5. Staxx

Frank Ramírez Garnes García, más conocido como bysTaXx o sTaXx, es un youtuber de 28 años que comparte gampelays de GTA y Minecraft. Es uno de los influencers de YouTube más conocidos de la comunidad, donde cuenta con dos canales: uno con 5 millones de suscriptores y otro con algo más de 7 millones. Fue en marzo de 2019 cuando hizo las maletas para trasladarse al principado.

6. Alexby

Alejandro Bravo Yañez, más conocido en las redes sociales como aLexBY11, también anunció recientemente su mudanza a Andorra. El streamer aseguró que se sentía "solo" en España, aunque también admitió que "obviamente" le conviene trasladar su residencia para "ahorrar". Con más de 7 millones de suscriptores en la actualidad, Alexby es uno de los influencers más consistentes de la comunidad, ya que publica vídeos desde 2007.

7. Ampeter

Andrés Gomez, conocido en Internet bajo el nombre de Ampeterby7, es uno de los gamers más populares de España. Actúa en YouTube desde hace 13 años y acumula casi mil millones de visualizaciones en sus vídeos. El joven, de 20 años, también apostó por fijar su residencia en Andorra.

8. Vicens

Vicens o VicensHD, youtuber dedicado a subir contenido de gameplays de Fornite, reside en Andorra con sus amigos The Grefg, Agustin51 y Ampeterby7y, con los que forma el Escuadrón Salchichón.

9. ElmiilloR

ElMiilloR es uno de los streamers de League of Legends más aplaudidos de España (y uno de los más polémicos). Al principios del pasado año decidió mudarse a Andorra. "Qué mejor momento para irme a vivir a Andorra que después de estas elecciones", explicó, refiriéndose a las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019.

Ya instalando en mi nueva casita de Andorra pic.twitter.com/1FoQ2Ym4U8 — ElmiilloR 🇦🇩 (@Elmiillor) January 29, 2020

10. Invicthor

El polémico creador de contenido conocido como Invicthor o Wall Street Wolverine anunció en 2020 su intención de marcharse a Andorra. "El socialismo fracasa cuando se acaba el dinero de los demás. El mío ya no lo tendrán a partir de 2021. Lo tendrá un país que realmente aprecie ese dinero y lo que hago. Soy liberal y me voy a un país que comulga con mi ideología, a ver cuándo hacéis lo mismo los socialistas", expresó. Este lunes salió en defensa de El Rubius y de Vegetta777.