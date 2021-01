La aplaudida opinión del 'youtuber' AlexElCapo tras la marcha de El Rubius a Andorra: "Hay una crisis sanitaria"

Este domingo, El Rubius se convirtió en trending topic después de anunciar que se iba a mudar con su pareja a Andorra. El youtuber español con más seguidores fue duramente criticado, pues desde hace años son muchos los influencers que se han marchado al país vecino, según apuntan algunas opiniones, para pagar menos impuestos.

The Grefg o Lolito Fernández son solo algunos de esos youtubers que viven ya en Andorra, pero ahora también lo hará El Rubius. Curiosamente, esta noticia salta poco después de que se volviera a viralizar un vídeo antiguo del streamer Ibai Llanos defiendo quedarse en España.

Pero ahora ha sido otro influencer quien se ha convertido en trending topic tras dar su opinión sobre este tema y justificar el porqué él se queda en España. AlexElCapo ha hecho un hilo de Twitter en el que se ha dirigido a los youtubers que aún están en España y están dudando si irse a Andorra.

"Pensadlo otra vez, dadle un par de vuelta. Sí, ganaréis más dinero, pero si estáis en la posición de que iros os sea rentable es que tenéis de sobra para vivir", tuiteó.

"Estamos en medio de una de las mayores crisis sanitarias que se recuerdan y sí, nos suben los impuestos. Sí, a mí también me pica cuando lo veo, y a la vez ya gano más que suficiente", escribió AlexElCapo. "Sí, roban mucho los políticos y esto y lo otro, es cierto. También es cierto que a mi tío tuvieron que operarle muchas veces y eso no arruinó a mi familia. Quizá yo tenga que usar esos servicios en el futuro o quizá no, pero alguien lo hace. Todos los hacemos".

"Sabéis de verdad, y me refiero a mis compañeros de profesión, que ganamos mucho más de lo necesario. Y olé, bien por nosotros. Quizá es momento de ser responsable para con el resto", sentenció.

Aun así, destacó que no tiene nada en contra de los que se van y no los considera malas personas: "Pero si estáis dudando, pues dadle un par de vueltas".