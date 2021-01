El 'youtuber' Willyrex ya es padre: "¡Ha nacido María!"

Willyrex y su pareja, Cristi Urbi, han dado la bienvenida este martes a su primera hija, tal y como ha anunciado el popular youtuber a través de Twitter. "¡Ha nacido María!", ha expresado.

El también comediante ha compartido a lo largo del día cómo ha vivido el parto desde el hospital, pues la espera ha durado cerca de nueve horas. "Hoy es el día. Estoy muy nervioso. Por favor, distraedme. Os leo", reza su primer tuit.

A lo largo del día, el youtuber de videojuegos ha publicado una retahíla de mensajes para expresar su impaciencia. "María se esta haciendo de rogar... no quiere salir aun..." o "me han puesto una silla cómoda para cuando me maree que seran unas 6 o 7 veces asi que..." son algunos de sus comentarios.

Ha nacido MARIA! — Willyrex (@WillyrexYT) January 12, 2021

Finalmente, a las 18.48 horas, Willyrex ha anunciado el nacimiento de su hija, provocando una oleada de felicitaciones, mensajes de cariño e incluso bromas por parte de sus seguidores, que han permanecido atentos a los movimientos del andorrano para conocer todas las novedades.

Ibai Llanos y otras personalidades de Internet han manifestado su alegría. "¡Ole!", ha escrito el streamer. El tuit agrupa más de 62.000 retuits y supera los 277.000 'me gusta'.

Willyrex y Cristi Urbi, quien también es creadora de contenido en Internet, iniciaron su relación en 2014. La pareja siempre ha llevado su relación de manera pública, pero sin contar apenas detalles de su vida personal. Ahora, comienzan una nueva etapa como padre y madre primerizos.