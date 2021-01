Una víctima inesperada de la Covid-19

Probablemente nunca has oído hablar del Cangrejo de Herradura, pero la mayoría de nosotros estamos vivos gracias a este animal. En primer lugar, no te confundas con su nombre porque no son cangrejos. De hecho, ni siquiera son crustáceos. Este animal de aspecto prehistórico de 10 ojos está más relacionado con las arañas. Los recientes descubrimientos fósiles muestran que los primeros cangrejos de herradura vivieron hace unos 445 millones de años. Su diseño perfecto no ha requerido ninguna evolución desde entonces. ¡No son fuertes ni rápidos, pero han sobrevivido a los dinosaurios, tal vez debido a que una hembra puede poner hasta 120.000 huevos en una sola temporada!

Pero hay algo en estas extrañas criaturas que las hacen extremadamente valiosas para los seres humanos: su sangre azul. Un solo litro puede costar 15.000 dólares. Su hemolinfa (como se conoce a la sangre de artrópodos) contiene el ingrediente clave del Lisado de Amebocitos, la prueba estándar global para la detección de contaminación bacteriana en equipos médicos. En resumen, la sangre de cangrejo de herradura ayuda a detectar toxinas en cualquier inyectable como vacunas, medicamentos e incluso prótesis internas, evitando que toxinas inesperadas entren en nuestro cuerpo durante los tratamientos médicos.

¿Cómo se ordeña la sangre de los cangrejos de herradura?

Existen cuatro especies de cangrejos de herradura, tres se encuentran en Asia, y uno en América. Las cuatro especies se utilizan para el mismo la extracción de sangre para la biomedicina entre otras funciones. Sin embargo, los procedimientos son diferentes en Oriente y en Occidente.

En el caso de Estados Unidos "se estima que se recogen 440.000 especímenes cada año para extraer su sangre" nos asegura el Dr. Mark L. Botton, Profesor de Biología de la Universidad de Fordham y copresidente del Grupo Especialista en Cangrejo de Herradura de la UICN. El proceso comienza con la captura del animal. Los cangrejos de herradura salvajes se recogen del fondo de las aguas poco profundas con redes de arrastre. Los animales son transportados a las instalaciones biomédicas en recipientes secos, donde a menudo sufren hacinamiento y deshidratación. Una vez en la instalación, se coloca una aguja hipodérmica directamente en la membrana pericárdica, y se extrae hasta el 40% de su hemolinfa. Una vez realizado el procedimiento, los cangrejos de herradura son devueltos a su hábitat a veces agotados, traumatizados y moribundos tras el procedimiento.

El Dr. Botton dice que, en cualquier caso, la explotación de cangrejos herradura en los EE UU es más sostenible que en Asia. "Existen prácticas de gestión de la pesca destinadas a mantener a la población sostenible para las aves migratorias que se alimentan de los huevos de cangrejo, mientras que en Asia, las regulaciones no son tan estrictas y podrían ser cuestionables". Según el Dr. Botton, la mortalidad en circunstancias de manejo correctas es inferior al 15% e insiste en que "los estudios muestran que después de ser liberados, hay cierto estrés durante un par de semanas, tras el cual parecen recuperarse completamente”.

El segundo país con más capturas de cangrejo de herradura es China, donde las operaciones de sangrado no son sostenibles. La práctica consiste en drenar toda la sangre del animal resultando en su muerte. En China, 200.000 especímenes son ordeñados al año. Sin embargo, hay una falta de transparencia en los datos compartidos, haciendo que este número sea poco realista e imposible de verificar. La captura sin restricciones para suministrar sangre a la industria biomédica en esta región es uno de los factores que está contribuyendo a su declive poblacional según la UICN.

Otra especie esencial para los seres humanos en peligro

Por supuesto, la principal amenaza para los cangrejos de herradura no es la industria farmacéutica. Aun más preocupante es la pérdida de hábitat, la sobrepesca y la contaminación en el mar, causando que las cuatro especies se vean amenazadas.

En China, los seres humanos están demandando esta especie como un tesoro culinario. Una amenaza que llega más allá de China, haciendo que los animales sean extraídos de otros países colindantes como Vietnam y Camboya. Con la tasa más alta de pérdida de hábitat del planeta no es de extrañar que las poblaciones de las tres especies asiáticas estén disminuyendo en esta región.

La amenaza a corto plazo para los cangrejos de herradura en Estados Unidos es la recolección insostenible. "El uso como cebo para la pesca en los Estados Unidos es una amenaza mucho mayor para los cangrejos de herradura e implica una mortalidad diez veces mayor que la industria biomédica", declara el Dr. Botton. Solo en 2012, se notificaron más de 700.000 animales para cebo en los EE UU.

La amenaza a largo plazo y emergente para los cangrejos herradura es la pérdida de hábitat debido al cambio climático y al uso de la tierra, por cómo pueden afectar a las costas en las que viven.

Cangrejos de herradura recogidos para cebo en la Bahía de Delaware, EE.UU. Dr. Mark Botton

Los cangrejos de herradura no solo son importantes para los seres humanos; también desempeñan un papel esencial en su ecosistema, siendo una importante fuente de alimento para las aves migratorias y las tortugas marinas, entre otros animales. Seis especies de pájaros sincronizan su migración hacia el norte a lo largo de la pasarela atlántica para alimentarse de los huevos de los cangrejos herradura, una parada de alimento fundamental en su viaje a los terrenos de anidación en el Ártico.

Desove de cangrejos de herradura en Plumb Beach, Bahía de Jamaica, Nueva York Dr. Mark Botton

¿Cómo afecta la crisis de la Covid-19 a los cangrejos herradura?

Esta es la gran pregunta que causa una enorme preocupación para su conservación. Simplemente no lo sabemos.

La mayor parte de la detección de endotoxinas para vacunas, otros medicamentos y equipo quirúrgico se realiza utilizando el Lisado de Amebocitos. Sin embargo, en un año en el que la producción de vacunas y medicamentos ha aumentado exponencialmente, la industria aún no ha proporcionado datos sobre el impacto producido en los cangrejos de herradura. Además, hay menos datos de campo disponibles y se están realizando menos acciones de conservación en un año de bloqueo, restricciones de viaje y desplome económico.

El Dr. Botton declara que existe una preocupación significativa por las causas directas e indirectas del desarrollo de la vacuna contra la Covid-19 sobre los cangrejos herradura. Aun así, dentro de la industria farmacéutica, aseguran que los suministros serán suficientes para las necesidades de la vacuna. Al mismo tiempo, se presta poca atención al futuro de las especies responsables de la seguridad de ese mismo producto.

"Cualquier tensión adicional sobre una especie en peligro de extinción siempre supone una gran preocupación", declara el doctor Botton.

Recientemente y solo en Europa, se ha aprobado un componente sintético que permitiría sustituir el Lisado de Amebocitos. Sin embargo, después de 50 años de uso, llevará tiempo que los laboratorios cambien al nuevo producto. Esperemos que no sea demasiado tarde para nuestros amigos los cangrejos de herradura.

Piénsalo si te vacunan, puedes hacerlo gracias a ellos.