Jorge Javier estalla contra Paola Dominguín por rechazar la vacuna: "No seas boba, no puedes dar ese mensaje"

Una entrevista a Paola Dominguín fue el primer plato del Sábado Deluxe. Además de hablar de las infidelidades de José Coronado o de los últimos días de su madre, Lucía Bosé, la invitada explicó lo que pensaba de los vídeos negacionistas de la COVID-19 de su hermano, Miguel Bosé.

Y es que, este mostró desde el principio su desconfianza a las medidas de prevención por parte del Gobierno, llegando a animar a ir a una manifestación sin mascarillas a la que ni siquiera él mismo acudió. "Es verdad que las mascarillas no son sanas, producen infecciones y hongos, pero entiendo que hay que llevarlas ocasionalmente", comenzó Dominguín.

Entonces, Kiko Matamoros quiso saber qué llevaba a Miguel Bosé a hacer esas declaraciones. "A los que le tenemos cariño no nos gusta verle así. Algún cable se le ha pelado. ¿Qué problema hay? Me da pena escucharle ese discurso, no le favorece ni como profesional ni como nada".

Por su parte, Dominguín contó que no estaba al tanto de la actividad en redes de su hermano, y que ella no se "habría metido en ese costal". "No me apetece discutir con mi hermano. Eso sí, le cogieron de cabeza de turco con lo de la manifestación y no la organizó él", añadió.

Paola Dominguin: “No voy a hacer de conejillo de indias con la vacuna”.

JJ: “Ponte la vacuna y no seas boba una persona como tú no puede enviar este mensaje.” #palabradepaolapic.twitter.com/AaubuAemuP — Daniel Díaz 🏳️‍🌈 (@DanielD73520187) January 2, 2021

Belén Esteban comentó entonces que le parecía vergonzoso el mensaje que estaba dando el cantante, y ella anunció que no tenía pensado vacunarse de momento. "Vivo en el campo, no me relaciono y no quiero ir a Madrid. Las vacunas tienen un estudio mucho más largo que esta, y yo no voy a hacer de conejillo de india. Una vacuna que se acaban de inventar no me la pongo", explicó.

Sin dudarlo un momento, Jorge Javier Vázquez mostró su desacuerdo: "Nos la tenemos que poner pensando en los demás. Una persona tan formada como tú no puede mandar este mensaje, no seas boba. No puede ser que una Dominguín diga esas cosas", comenzó.

"Es una vergüenza que desde su atalaya obstaculice que otras personas no avancen porque tú puedes vivir en el campo, hay que pensar en todos y no en los demás. Aunque no lo pienses, en este tipo de situaciones hay que mentir. Hay muchos locos que lo pueden ver y decir que como tú no te vacunas no se van a vacunar" dijo, sin convencer a Dominguín.