Sabina, sobre las teorías del coronavirus de Bosé y Bunbury: "Es una secta"

El cantante Joaquín Sabina ha tildado de "secta" las opiniones expresadas por Miguel Bosé y Enrique Bunbury relativas a la pandemia. Así lo ha expresado en una entrevista concedida junto al músico Leiva en la revista Esquire.

La publicación preguntó a los artistas por las "teorías conspiranoicas" de sus colegas Bosé y de Bunbury y Sabina respondió: "Siempre ha habido sectas extremas y excesivas, y esta es una contemporánea. Es una secta".

Por su parte, Leiva explicó que admira al cantante y compositor zaragozano -a Bosé no lo menciona-, con el que comió hace poco, pero que prefiere "escuchar a los científicos", ya que no comparte "esa línea de pensamiento".

En cuanto a la vacuna, Leiva reveló que no se la pondrá, porque prefiere "convivir" con el virus. "No me veo funcionando como un conejillo de indias", añade. Sabina, por su parte, dice que lo ha pensado por sus problemas de salud, pero que no hará "cola".