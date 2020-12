Así es la mascarilla-pañuelo que triunfa entre celebridades como Tamara Falcó o Sarah Jessica Parker

Con la pandemia del coronavirus, la mascarilla se ha convertido en un complemento que, además de necesario, se puede combinar de muchas formas. Ahora, un formato más adaptado al mundo de la moda está arrasando entre las celebridades de todo el mundo.

Kausi es la firma española que ha apostado por esta nueva tendencia tras tenerse que reinventar con la llegada de la Covid-19, ya que en realidad nació en 2019 para impulsar el uso de los abanicos en España.

Actualmente, solo tienen seis modelos a la venta en su página web a un precio de 42 euros cada una: Olivia Loto by Kausi, Olivia Bengala by Kausi, Olivia Manila by Kausi, Olivia Poppy by Los Platos de Pan, Olivia Nuit by Los Platos de Pan, y Olivia Versalles by Gastón y Daniela.

Este producto combina una mascarilla certificada de la marca Kausi y un pañuelo estampado, de forma que tiene la goma elástica para las orejas y unos extremos para atar el pañuelo al cuello.

El nombre de este ingenioso formato parece un homenaje a Olivia Palermo, una de las primeras influencers que incluyó a su vestimenta esta forma de disimular la mascarilla con un pañuelo.

Otras celebridades como Carolina Adriana Herrera, Eugenia Silva y Tamara Falcó, se han sumado al mascarilla-pañuelo, e incluso personajes internacionales como Sarah Jessica Parker y Amber Heard.