Las autoridades sanitarias advierten del peligro de la 'súper gonorrea' y la pérdida de eficacia de los antibióticos

Hace algunos días, las redes sociales, especialmente Twitter, convirtieron en tendencia el término 'súper gonorrea'. La razón es que la Organización Mundial de la Salud advirtió recientemente que la pandemia está ayudando a impulsar el aumento de bacterias resistentes a los antibióticos, incluidas las bacterias que causan la gonorrea. Por ello, es probable que la situación con esta enfermedad empeore.

La eficacia de algunos antibióticos se está perdiendo y ello provoca que, actualmente, las conocidas como 'superbacterias' matan a unos 35.000 estadounidenses al año, y a 700.000 personas en todo el mundo.

Una de las amenazas de superbacterias más preocupantes es la llamada Neisseria gonorrhoeae, que es la bacteria homónima que causa la gonorrea. La gonorrea no suele ser mortal y, a menudo, no presenta síntomas, pero si no se trata, puede provocar complicaciones como artritis, dolor en las articulaciones y erupciones cutáneas, así como infertilidad y dolor pélvico crónico.

La bacteria también puede transmitirse de una madre a su bebé durante el parto, desencadenando una infección que puede ser fatal o causar problemas graves como ceguera. Los síntomas notables incluyen una secreción verde o amarilla de los genitales y dolor al orinar.

Estas bacterias se están volviendo inmunes a los antibióticos de primera línea que se usan para tratarlas. En 2018, los médicos del Reino Unido informaron haber encontrado un hombre con el primer caso conocido de gonorrea que era altamente resistente a la terapia combinada utilizada en la mayoría de los países como tratamiento estándar: los antibióticos ceftriaxona y azitromicina, según informa Gizmodo.

Aunque la gonorrea del hombre se podía tratar con otro antibiótico, el caso confirmó los peores temores de los expertos. Desde entonces se han documentado otros casos de supergonorrea, así como otras infecciones de transmisión sexual de alta resistencia.

A lo largo de este año, expertos de la Organización Mundial de la Salud y otros lugares han hecho sonar la alarma sobre el empeoramiento de la resistencia a los antibióticos debido a la pandemia. Por un lado, los médicos han recetado antibióticos de forma rutinaria a pacientes hospitalizados con Covid-19, una enfermedad causada por un virus (los antibióticos, por regla general, no funcionan contra los virus).

Aparentemente, esto se debe a que los pacientes hospitalizados pueden desarrollar infecciones secundarias causadas por bacterias. Las primeras investigaciones también habían sugerido que el antibiótico azitromicina podría tener un efecto antiviral adicional, posiblemente en combinación con otros medicamentos como la hidroxicloroquina.

Sin embargo, desde entonces, los estudios han encontrado que la azitromicina, tomada sola o con hidroxicloroquina, no ha tenido ningún impacto que salve la vida de los pacientes con Covid-19. Otra investigación ha encontrado que los médicos suelen recetar antibióticos a los pacientes sin ninguna evidencia de que tengan infecciones bacterianas.

Sin embargo, la advertencia de la OMS sobre la gonorrea también señaló que es probable que la pandemia haga que las personas retrasen las pruebas de ETS y la atención médica, lo que aumenta el riesgo de que las personas nunca se enteren de su gonorrea o incluso intenten automedicarse incorrectamente.

Por último, las tasas de gonorrea y otras ETS han aumentado en muchos lugares recientemente. Estados Unidos, por ejemplo, tuvo un número récord de ETS reportadas en 2018, y los casos de gonorrea aumentaron por quinto año consecutivo. Es posible que la pandemia haya frenado la actividad sexual de muchas personas este año. Pero las bacterias resistentes a los antibióticos no han desaparecido, y los casos de supergonorrea y otras infecciones altamente resistentes, sin duda, seguirán aumentando en los próximos años.