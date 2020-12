Más de la mitad de la ciudadanía rechaza el pacto con ERC y Bildu

El hecho de que el Gobierno se haya apoyado en ERC y Bildu para aprobar los Presupuestos no ha sido bien acogido por los españoles. Un 56,7% no están de acuerdo con este pacto, y de esos, hasta un 44,8% aseguran que no están "nada de acuerdo" con la vía escogida por la coalición.

Es una conclusión de la encuesta elaborada por DYM para 20minutos, realizada justo el mismo mes que las Cuentas, que entrarán en vigor el próximo 1 de enero, han salido adelante. Frente a esos datos, solo un 22,5% de los ciudadanos apoyan la decisión de PSOE y Unidas Podemos. Esa aprobación se ve muy clara entre los votantes de Unidas Podemos. De los electores de Pablo Iglesias, un 36,5% están "muy de acuerdo". No se ven las cosas de la misma manera en el PSOE. De sus votantes, solo un 14,2% dicen dar un respaldo total al acuerdo, y otro 15,7% están "bastante de acuerdo". Entre los de Sánchez, por tanto, la censura al acuerdo es bastante más palpable.

Entre los partidos de la oposición ese rechazo es muy claro. Este desacuerdo es principalmente apoyado por los votantes de Vox (90,9%) y rechazado por todo el espectro ideológico que va desde el centro hasta la derecha. En el PP, un 78,4% de los votantes se oponen al pacto, y ese porcentaje en el caso de Ciudadanos llega a un 76,1%.

Ese acuerdo para los Presupuestos tiene otra lectura. Una mayoría (55,5%) cree que el apoyo del Gobierno en estos partidos pone en riesgo la unidad de España. El 34,3%, mientras, considera que no pone en riesgo la unidad nacional.