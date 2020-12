Adolfo Suárez y González, los presidentes mejor valorados por los españoles

El primer presidente elegido con la Constitución de 1978 sigue siendo considerado por los españoles como el mejor dirigente que ha tenido este país en los más de 40 años de democracia. El 34,5% de los españoles sitúa a Adolfo Suárez en este puesto, según la encuesta de DYM para 20minutos. Le sigue el socialista Felipe González, considerado el mejor presidente por el 20,8% de la ciudadanía. Tras ellos están José María Aznar (11%), José Luis Rodríguez Zapatero (7,5%), Pedro Sánchez (4,4%) y MarianoRajoy (4,2%). Leopoldo Calvo Sotelo – a quien le tocó lidiar con el periodo que transcurrió entre el golpe de Estado de 1981 y las elecciones de 1982 que ganó González– cierra la clasificación con solo un 0,9%.

El orden con el que los españoles trasladan su estima (o falta de ella) hacia los presidentes está en parte relacionado con el tiempo que ha pasado desde su estancia en la Moncloa, al menos en los más estimados. Así, con la excepción de Calvo Sotelo (que fue presidente solo de forma interina ante la dimisión de Suárez), los considerados como mejores son precisamente los más lejanos en el tiempo.

En cuanto al presente y el pasado más reciente, Rajoy es peor valorado que el actual presidente, Pedro Sánchez.

Además de la querencia hacia Suárez y González, la encuesta de DYM para este periódico traslada otro dato relevante vinculado a los logros de la Transición. Seis de cada diez españoles estiman que ahora puede considerarse necesario hacer cambios en la Carta Magna.

En concreto, el 60,4% de los ciudadanos creen que la Constitución de 1978 ha de ser reformada para el adecuado mantenimiento del Estado democrático en España. Frente a esa posición existe un 32,6% que considera que es totalmente válida para los tiempos que corren. El sondeo, eso sí, no entra a hablar de reformas concretas. En otros sondeos, uno de los puntos principales sobre los que se reclama una reforma es la prevalencia todavía del hombre sobre la mujer en la sucesión en la Corona. Otros de los aspectos más reclamados son ciertos cambios en el lenguaje, como la petición de que donde se alude a "disminuidos" se modifique por "personas con discapacidad".

Los votantes que consideran que ha de ser reformada son principalmente los de Podemos (89,6%) y personas que se autoposicionan en la izquierda (87,7%) o en el centroizquierda (76,2%) político. Y es que entre los electores del PSOE hay un 68,5% que están a favor de que el texto sea modificado. Además, la mitad de los de Ciudadanos mantienen también esa opinión. En el caso del PP y Vox solo lo apoyan un 30,6% y 37,3%, respectivamente.

Las reformas de elementos puntuales de la Constitución se han dado a lo largo de toda la historia de la democracia, pero ahora no se valora ninguna a corto plazo. No está en el debate político. El sondeo, eso sí, no aclara qué aspectos de la Carta Magna quiere cambiar o puntualizar la ciudadanía española. La Constitución española fue ratificada por la ciudadanía el 6 de diciembre de 1978, con un claro apoyo favorable al texto redactado.