Presidente de la Asociación de Vacunología: "El riesgo mayor de las vacunas es que nadie se las ponga"

El epidemiólogo, vacunólogo y experto de medicina preventiva Amós García vive a un ritmo frenético desde hace semanas, que no hace más que incrementarse a medida que se acerca el momento de que España empiece a vacunar contra la Covid, el próximo domingo. Es presidente de la Asociación Española de Vacunología (AEV) y uno de los expertos que ha colaborado con el Ministerio de Sanidad para elaborar la estrategia nacional de vacunación conforme a la cual se empezarán a dar los primeros pinchazos dentro de solo unos días.

Como personal sanitario y mayor de 60 años, confía en que no tardará en tocarle a él ponerse la vacuna, algo que no dudará ni un segundo. De hecho, su "discurso como sanitario" se centra precisamente en disipar las dudas de los ciudadanos ante la vacuna contra la Covid, que considera un "hito científico" comparable a la vacuna de la viruela. Podrá provocar "cansancio o fiebre" pero, sobre todo, "algo fantástico" como es estar protegido frente al coronavirus que tanto sufrimiento provoca, asegura.

¿Qué queda por cerrar en estos últimos días antes de que llegue la vacuna?

No todas las comunidades tienen el mismo perfil y los preparativos de última hora están siendo organizar el músculo del sistema sanitario para que el inicio de la etapa de vacunación que está previsto para el domingo sea lo más exitosa posible. Se están haciendo listados de las diferentes residencias de ancianos, pidiendo los permisos de consentimiento para vacunarlos, garantizado que la vacuna llegue en buenas condiciones de frío… Es decir, todo lo necesario para garantizar el músculo.

¿La nueva cepa detectada en Reino Unido puede afectar en algo a la vacunación, hacerla ineficaz?

En principio, no parece probable que afecte, por una cosa muy simple, porque a pesar de que el antígeno es el que usa la vacuna, la vacuna actúa no solo sobre el punto de mutación que produce el virus, sino sobre todo el conjunto de la proteína, con lo cual no se van a detectar problemas.

Nos vamos a empezar a vacunar menos de un año después de conocer el coronavirus, ¿Lo considera un hito científico? ¿A qué es equiparable?

Desde luego, es un hito científico claramente, porque en un tiempo muy corto se ha puesto toda la carne en el asador para disponer de un producto para el que sin lugar a dudas es el mayor problema con el que ha convivido la humanidad en los últimos años. Comparable quizá al ejercicio que se hizo para tratar de erradicar la viruela, con una diferencia: la vacuna en estos momentos va a llegar a los países desarrollados y los de en vías de desarrollo también están necesitados de este producto. Espero de verdad que entendamos desde los países desarrollados la necesidad de dar apoyo sanitario, de entender que eso que llamamos globalización no solo se da en intercambio de culturas, de mercancías, sino que requiere un esfuerzo hacia los más débiles.

El Gobierno ya prepara un plan para donar vacunas, ¿la donación debería empezar ya en las primera fases de la vacunación en España o esperar hasta más adelante para asegurar las dosis?

Habrá una posibilidad escasa en lo países en vías de desarrollo de disponer de vacunas, en principio es más razonable empezar a donar de entrada que posteriormente, pero va a depender de los flujos [migratorios] y del peso de la pandemia en las diferentes regiones. Pero el vacío de vacuna en un determinado país en vía de desarrollo yo creo que habría que empezar a planteárselo ya.

Las primeras vacunas se pondrán a los ancianos que viven en residencias y a sanitarios de primera línea, ¿por qué?

Hay dos criterios fundamentalmente: vulnerabilidad de la persona y exposición al riesgo. Era lo lógico, razonable y sensato. Los vulnerables, porque hay que mirar la cara más dramática de la enfermedad, las muertes, el dolor, el sufrimiento de manera inmediata, y eso recae fundamentalmente en los más vulnerables. Sobre todo, en la población anciana institucionalizada, que además hay una necesidad de justicia social en relación a ellos, porque son los que más han sufrido el embate de la pandemia. Y son las personas más vulnerables y es lógico que sean las primeras que se vacunen. Y luego las personas en función de la exposición del riesgo. Si empezamos a tener bajas entre las personas que está más expuestas al riesgo por una relación más directa con los afectados, eso sería un perjuicio global, tendríamos menos recursos para atender a la ciudadanía.

¿Qué le dice a la gente que teme vacunarse?

Tres cosas. La primera, que si un producto está autorizado por personal de muy alta solvencia científica, lo ha estudiado, analizado al dedillo y ha descartado que no tiene ningún problema contra su seguridad. En segundo lugar, que si no nos vacunamos, ¿qué? ¿Cuál es la alternativa, seguir así, vivir con el dolor, con el sufrimiento producido por los fallecidos, los ingresos en UCI, seguir con todo esto? En tercer lugar, diría que en la mano izquierda tenemos un millón y medio de muertos y en la derecha, soportar lo que pueden ser efectos secundarios, que van a ser normalmente escasos y leves. Decidamos el coste beneficio, un millón y medio de muertos o escasos y leves efectos secundarios y alguno incluso que pueda venir que sea más serio, pero uno entre un millón de dosis administradas.

¿Qué le puede pasar hoy a una persona que se pone la vacuna?

Le va a pasar algo fantástico, que va a estar protegido frente a una enfermedad terrible y como efectos secundarios o contraprestación lo mas probable dentro de los casos es que pueda tener alguna sensación de cansancio, fiebre, dolores en el lugar de administración y poco más.

¿Las personas que tiene una infección activa por Covid puede vacunarse?

Sí, sí, no es malo. Salvo que tenga un cuadro activo con fiebre o aguado, pero un portador asintomático se puede vacunar sin problema o incluso un cuadro agudo, o incluso que haya sufrido la enfermedad antes.

¿Tienen previsto que, cuando se empiece a ver que no pasa nada, la gente quiera vacunarse cuanto antes?

Hay que explicarles que ahora es imposible porque no hay vacunas para todos y que primero tiene que vacunarse la gente que es más sensible a tener complicaciones severas por tener la enfermedad. Cuando no tenemos todo lo que queremos, hay que priorizar en función de las necesidades, y son la vulnerabilidad de la persona y la exposición al riesgo.

¿Está garantizado que, como ocurrió con las PCR en primavera, no habrá laboratorios que empezarán a comprar otras remesas y a poner vacunas a precio de oro?

Las compra de vacunas las esta haciendo la UE, la vacuna no se va a poner en una farmacia, la compra global de compras la ha hecho la UE y así es como vamos distribuir la vacuna.

Las primeras dosis que llegarán el sábado se distribuirán con custodia policial, a puntos que no conocemos por motivos de seguridad, ¿a qué tipo de riesgos se enfrentan las vacunas, robos, una acción terrorista…?

El riesgo mayor de las vacunas es que nadie se las ponga. Yo lo que temo fundamentalmente y quiero evitar es que la población no se vacune. Mi discurso como sanitario es conseguir la más alta cobertura posible y convencer al ciudadano que tiene dudas de que se tiene que vacunar.

¿Cómo llegaremos al verano?

Posiblemente, con un porcentaje amplio de la población vacunada pero todavía lejos del 70% necesario para tener una cobertura de rebaño.

¿La Navidad del año que viene podrá ser normal?

Eso es nuestro deseo y para eso insistimos mucho en que estas navidades trabajemos fundamentalmente para conseguir que las próximas sean las mejores posibles y que ninguna persona que hoy está con nosotros falte en 2021.