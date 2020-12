Consejos y recomendaciones de los expertos para comer con la familia con seguridad en Navidades

La Covid-19 ha obligado a cambiar la forma de celebrar las Navidades. Tanto expertos sanitarios como las autoridades recomiendan quedarse en casa y evitar reuniones con personas no convivientes para comer o cenar bajo el mismo techo, sin embargo, la mayoría de las Comunidades permiten los desplazamientos entre territorios para celebrar reencuentros entre familiares y allegados.

La incidencia acumulada de la Covid-19 está escalando desde la semana pasada y actualmente se sitúa ya en 236 casos por cada 100.000 habitantes durante los últimos 14 días. Estos datos ponen sin duda a prueba la responsabilidad individual de la ciudadanía. Quienes, a pesar de las recomendaciones, decidan asumir el riesgo de reunirse con familiares o allegados no convivientes, estas son las precauciones que se deben tomar para evitar contagiarse del nuevo coronavirus.

Quedadas al aire libre

Javier Padilla es médico de Atención Primaria en Madrid. En su opinión, lo fundamental de cara a estas Navidades es "reunirse poco, al aire libre y en lugares donde no haya que chillar demasiado". Así pues, Padilla considera que estas Navidades hay que adaptarse a la situación pandémica y buscar "entornos y condiciones para reunirse que favorezcan la poca transmisión".

Es "extremadamente importante", agrega, buscar lugares "al aire libre o extremadamente ventilados".

Ventilar los espacios interiores

Protección Civil de Cataluña ha activado la web 'una Navidad segura' con recomendaciones sobre las pautas de comportamiento para evitar la propagación del coronavirus durante los encuentros familiares de estas fiestas.

La web desarrolla de forma detallada cómo deben ser las reuniones con pautas como la distancia física, la ventilación de los espacios cerrados, el uso de la mascarilla mientras no se consume, no compartir utensilios o evitar el contacto con personas no habituales.

En las comidas de #Navidad,



Hay que reforzar y garantizar las medidas de seguridad básicas: distancia física, higiene de manos, uso de mascarilla, ventilación y quedarse en casa si se tienen síntomas, diagnóstico o contacto.https://t.co/suUD7VFZ6r#COVID19#ProteccioCivilpic.twitter.com/aBTtwrJstp — Protecció civil (@emergenciescat) December 22, 2020

Así, Protección Civil recomienda entre otras cosas "mantener la ventilación constante, con circulación del aire con las ventanas abiertas o con captación de aire exterior con sistemas de climatización. Es especialmente importante mientras coméis o bebéis o en otras situaciones en las que podéis no llevar puesta la mascarilla".

No levantarse todos a la vez

Asimismo, las autoridades recomiendan que los presentes en las reuniones no se levanten todos a la vez para ayudar en la cocina u otras tareas y hacer turnos para ello.

No fumar en grupo

Desde Protección Civil también aconsejan no compartir los utensilios, como vasos, cubiertos o servilletas, y no fumar "cerca de otras personas", y en espacios cerrados "es mejor que salgáis al exterior a fumar".

Las 3 'M'

Una guía de recomendaciones elaborada por un equipo de expertos recuerda, ante todo, la importancia de mantener las medidas de prevención conocidas como las "3 M":

Mascarilla : utilizarla en todo momento, con especial importancia si no se puede mantener la distancia de seguridad.

: utilizarla en todo momento, con especial importancia si no se puede mantener la distancia de seguridad. Manos-higiene : lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, durante un mínimo de 45 segundos.

: lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, durante un mínimo de 45 segundos. Metros-distancia: Mantener la distancia mínima de 1,5 metos y evitar dar abrazos y besos al saludar.

"Las situaciones más peligrosas son reuniones sin mascarilla y en espacios cerrados con personas con las que habitualmente no convivimos. Es exactamente lo que pasa en las cenas de Navidad. Las reuniones en los hogares se están convirtiendo en la fuente más grande de transmisión del coronavirus. Con las fiestas navideñas esto se podría agravar", advierten los expertos.

Espaciar las celebraciones

"El problema que hay en España es que celebramos el 24 de diciembre, el 25, en algunos sitios el 26, el 31, el 1, el 6… y además, vamos alternando con grupos familiares o de grupos de amigos y esto favorece mucho la transmisión", afirma Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, a 20minutos.

Por tanto, lo ideal para evitar contagios sería celebrar las fiestas con dos grupos de convivientes. Además, según explica Caylà, sería bueno que esas celebraciones fueran espaciadas en el tiempo. "Por ejemplo, el 25 de diciembre y el día 6 de enero".

Evitar abrazos, besos y relajación

Además de todo lo anterior, los expertos recuerdan las medidas básicas contra la Covid que desde el principio de la pandemia se han difundido: distancia de metro y medio entre comensales, uso de mascarilla todo el tiempo que no se coma ni se beba, lavado de manos, ventilación de estancias, no compartir menaje ni raciones de comida...

"Hay que extremar las medidas personales de prevención (uso de mascarillas, quitándosela solo para llevarse a la boca la comida o los líquidos, lavado de manos, etc). Se debe intentar mantener la distancia de 1,5 metros entre comensales de una misma mesa, evitar abrazos, besos y estrechar la mano, etc. Las reuniones siempre que sea posible deben ser mantenidas en espacios abiertos", abunda el doctor Juan A. Pineda, profesor asociado de Medicina y especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Universitario de Valme.