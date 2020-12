Paseos en familia, regalos en el parque.. los planes alternativos que proponen los expertos para una Navidad más segura

Estas navidades no serán normales, ni deben serlo. A tan solo tres meses de que se cumpla un año desde que la pandemia llegó a España, las fiestas navideñas y la despedida de este trágico año augura ser, ante todo, atípica.

La covid-19 y su forma de transmisión por aire ha alterado por completo la forma de vivir y relacionarnos con nuestros seres queridos. Los besos se han sustituido por saludos con codo, las visitas en videollamadas y los ojos han pasado a ser la única forma de expresar nuestras emociones, escondidas detrás de una mascarilla.

El año 2020 ha sido, sin duda, un año de retos inesperados y estas fiestas pondrán a prueba, una vez más, a la responsabilidad individual de cada persona. Los expertos y autoridades sanitarias llevan semanas recordando e insistiendo en la necesidad de no bajar la guardia durante reuniones de Navidad; pues la cifra de contagios sigue siendo preocupantemente alta y las primeras vacunaciones no están previstas hasta después de las fiestas.

Más allá de las medidas impuestas por el Gobierno para tratar de controlar y evitar las aglomeraciones en las cenas navideñas (toques de queda, límite de personas en reuniones, restricciones a la movilidad), hay una serie de actos de prudencia que dependerán de cada uno y evitarán contagios masivos y nuevos brotes que saturen de nuevo al sistema sanitario. Reunirse en espacios al aire libre, mantener la ventilación en los sitios cerrados, mantener la distancia en todo momento… ¿Qué recomiendan los expertos para garantizar unas navidades seguras? y ¿qué planes alternativos pueden hacerse en estas fiestas para evitar el riesgo de contagio?

Las "3 M" y las "3 C"

Una guía de recomendaciones elaborada por un equipo de expertos recuerda, ante todo, la importancia de mantener las medidas de prevención conocidas como las "3 M":

Mascarilla: utilizarla en todo momento, con especial importancia si no se puede mantener la distancia de seguridad.

utilizarla en todo momento, con especial importancia si no se puede mantener la distancia de seguridad. Manos-higiene: lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, durante un mínimo de 45 segundos.

lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente, durante un mínimo de 45 segundos. Metros-distancia: Mantener la distancia mínima de 1,5 metos y evitar dar abrazos y besos al saludar.

Asimismo, recomiendan evitar las exposiciones contraproducentes, siguiendo las reglas de las "3C":

Lugares cerrados: evitar los lugares poco ventilados.

evitar los lugares poco ventilados. Lugares concurridos: no estar en aglomeraciones y/o lugares con alta densidad de personas.

no estar en aglomeraciones y/o lugares con alta densidad de personas. Contactos cercanos: al estar con contactos cercanos, respetar la distancia de seguridad.

Reducir los contactos sociales y fomentar los planes al aire libre

"Las situaciones más peligrosas son reuniones sin mascarilla y en espacios cerrados con personas con las que habitualmente no convivimos. Es exactamente lo que pasa en las cenas de Navidad. Las reuniones en los hogares se están convirtiendo en la fuente más grande de transmisión del coronavirus. Con las fiestas navideñas esto se podría agravar", advierten los expertos.

Si hay que intercambiar regalos, por ejemplo, la opción más segura sería hacerlo en espacios abiertos

Por ello, aconsejan evitar celebraciones en sitios cerrados o sin ventilación y fomentar los planes al aire libre. Si hay que intercambiar regalos, por ejemplo, la opción más segura sería hacerlo espacios abiertos, como parques, y entre un número controlado de personas.

"Hay que cambiar el estilo de vida anterior donde sólo se entiende el intercambio social como el consumo de bebidas en un sitio cerrado y lleno de personas", destacan los expertos. Ahora, lo más seguro sería favorecer los paseos al aire libre "como forma de socialización".

Cada ciudad o pueblo está ofreciendo una serie de actividades al aire libre para realizar estas navidades. Más allá de las tradicionales pistas de patinaje, mercadillos navideños o exposiciones especiales, hay empresas que incluso han optado por ofrecer un día de navegación con la familia y/o amigos.

Cuanto más tiempo se esté reunido, más probabilidades de contagio existen

Asimismo, proponen tratar de prevenir o reducir reuniones presenciales de personas no convivientes y potenciar las virtuales. En el caso de llevarse a cabo una reunión familiar en una vivienda o en cualquier otro espacio cerrado, los expertos recuerdan que, cuanto más tiempo se esté reunido, más probabilidades de contagio existen y recomiendan reducir el consumo -o directamente eliminarlo- de bebidas alcohólicas "u otras sustancias que puedan alterar el juicio y dificultar la práctica de las medidas de seguridad anti COVID-19".

Para los momentos en los que se esté en la mesa o de sobremesa, hay una serie de medidas "estrictas" que "pueden salvar vidas": no compartir platos, no brindar, no cantar, gritar o hablar en voz alta y mantener corrientes de aire cruzadas.

Menos es más... seguridad

Tal como está la situación epidemiológica, que cada uno celebrase las navidades con sus convivientes. "El problema que hay en España es que celebramos el 24 de diciembre, el 25, en algunos sitios el 26, el 31, el 1, el 6… y además, vamos alternando con grupos familiares o de grupos de amigos y esto favorece mucho la transmisión", afirma Joan Caylà, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, a 20minutos.

Por tanto, lo ideal para evitar contagios sería celebrar las fiestas con dos grupos de convivientes. Además, según explica Caylà, sería bueno que esas celebraciones fueran espaciadas en el tiempo. "Por ejemplo, el 25 de diciembre y el día 6 de enero".

El epidemiólogo asegura que en España está empezando a pasar lo que lleva experimentando Estados Unidos en las últimas semanas, cuando celebraron el día de Acción de Gracias. "Hace ya unos días notaron incremento de casos, de ingresos y de muertes. Hoy comentaban que en EE UU ha habido en las ultimas 24 horas más de 3.000 muertos, la cifra más alta de la segunda ola. Y esto se debe en gran parte a ese día, porque mucha gente se reunió en condiciones de hacinamiento, sin mascarilla, sin tener cuidado y durante muchas horas. Y esto es fantástico para la transmisión, pero fatal para las personas", asevera, incidiendo en la necesidad de adelantarnos y evitar que eso pueda ocurrir en España.

"El mejor regalo que nos podemos hacer estas navidades sería llegar a finales de enero sin ningún caso en nuestro entorno"

"Deberíamos tener todos conciencia del problema. El mejor regalo que nos podemos hacer para estas navidades sería llegar a finales de enero sin tener ningún caso en nuestro entorno. Y esto va a depender de nosotros, de que tengamos unas fiestas muy responsables", concluye Caylà.