César Carballo alerta de una posible "explosión pandémica" en España: "No están teniendo en cuenta la carga viral de la población"

El doctor César Carballo, director adjunto al Departamento de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, se ha referido al repunte en los contagios de coronavirus que esta semana han empezado a experimentar las comunidades autónomas. El médico ha visitado este sábado el plató de laSexta Noche, donde ha lanzado una advertencia sobre una posible "explosión pandémica" en España si no se limita más la movilidad.

En su opinión, el repunte de estos días tiene su origen "mucho antes" del Black Friday y del puente de la Constitución. "En julio ya empezamos a avisar de que esto iba para arriba, cuidado... La incidencia acumulada de Madrid era de 9 a mediados de julio, y hemos ido subiendo y nadie le ha puesto el cascabel al gato", ha dicho Carballo.

En este sentido, ha criticado que los políticos apelen a la "responsabilidad individual" de la ciudadanía. "Es como si apelaran a la responsabilidad individual para pagar impuestos. ¿A que nadie se lo plantearía? Esto es exactamente lo mismo", se ha referido.

Carballo ha puesto el ejemplo del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, "saliendo por televisión diciendo: 'Por favor, no salgan'. Oiga, usted está para legislar, para impedir que la gente salga de casa, para impedir la movilidad", ha opinado. El doctor se ha preguntado "¿por qué no se pone un toque de queda a las seis de la tarde? ¿Por qué no se hace? Si está en su poder hacerlo, háganlo, legislen, tomen decisiones", ha demandado.

Este experto también se ha referido a la apertura de las estaciones de esquí en algunas comunidades autónomas, y ha recordado un caso en Austria: "De un día de contagios, ha habido más de 200.000. En una estación de esquí. Así que cuidado", ha advertido.

El presentador del programa, Iñaki López, también ha preguntado a César Carballo por el análisis de las aguas residuales, una herramienta que permite la detección precoz del coronavirus. "Están en negro", ha respondido el doctor. "Hace unas semanas, cuando presumíamos de que las cosas iban bien, dijimos: cuidado, porque las aguas residuales no dicen esto", ha apuntado.

En este punto, Carballo ha señalado "un indicador" que hasta ahora no se está teniendo en cuenta: la carga viral poblacional. "Cuando está muy alta, cuando tenemos una incidencia acumulada de 190, 200 o 250, es decir, la carga viral poblacional es alta, si se produce un pequeño aumento de la movilidad, se puede producir una explosión pandémica", ha alertado.

El doctor ha explicado que "esto fue lo que sufrimos en marzo. En febrero no había casos y de repente en una semana empezamos a tener una explosión. Y esto puede pasar aquí. Estamos en un nivel de incidencia acumulada demasiado alto para no limitar la movilidad", ha concluido.