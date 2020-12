El Dr. Carballo explica, en 'Informe Covid', las dos maneras de evitar la tercera ola

En medio del debate sobre endurecer o no las restricciones de movilidad de cara a las navidades y en un clima de incertidumbre por los cambios en las propias recomendaciones de Sanidad, Informe Covid se ha decidido por estudiar las armas de las que se dispone contra el virus.

El incremento de casos tras el puente de diciembre hace que aún más gente dé por hecho que, después de Navidad, habrá una tercera ola. Pero, ¿Cómo evitarla? Los invitados a Informe Covid, lejos de confiar en la responsabilidad individual, abogan por la compra de test caseros, como las tiras de papel que analizan la saliva o los que se pueden comprar en máquinas expendedoras.

Confinamiento o test masivos

Para el Doctor Carballo, la única alternativa al confinamiento son los test masivos repetidos cada poco tiempo. "Apelar a la responsabilidad individual ya ha pasado. Todos sabemos lo que hay que hacer para frenarlo, y la estrategia europea ha fracasado. Es más, el Gobierno podría hacer test masivos cada 5 días, aunque eso le cueste 1.500 o 2000 millones de euros, puede parecer mucho pero no llega al 1% de lo que gastaremos si dejamos que las cosas sigan su curso”, opinó el sanitario.

Carballo reiteró que, con las medidas actuales, no se solucionará nada: "No tengo ninguna fe en la responsabilidad individual. A los hechos me remito. Ahora, o nos confinamos, como están haciendo en otro países, o desbloqueamos la posibilidad de que las personas se puedan hacer test en casa. En caso de hacerse esos test, un 70% comunicaría los resultados y el porcentaje que no lo hiciera, guardaría las distancias y protegería a los demás".