Simón matiza que la inmunidad de la vacuna no es inmediata: "Se genera una semana después de la segunda dosis"

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha señalado en la rueda de prensa de este lunes que la inmunidad de lavacuna contra la Covid-19 "se genera una semana después de haber sido vacunados de la segunda dosis..

Este lunes Fernando Simón ha aclarado información específica sobre la inmunidad y los tiempos de las dosis de la vacuna en la rueda de prensa que acontece tras la reunión del Comité de Gestión Técnica del coronavirus,

Simón matiza que tras la primera dosis, tres semanas después te ponen la segunda "y hasta una semana después de la segunda dosis no tienes la inmunidad esperada".

Ante ello, el epidemiólogo ha querido avisar a la población de que "durante todo este tiempo estamos expuestos a una infección, cuanto más alta sea la incidencia más alta es la probabilidad de que una persona que haya empezado el proceso de vacunación o que vaya a empezarlo pueda estar expuesto a una infección". "Por lo tanto, se puede tener la enfermedad incluso con la vacuna recién puesta", ha concluido.

Por otra parte, Simón también ha querido destacar la importancia de tratar de disminuir la incidencia para evitar que personas infectadas que todavía no han presentado síntomas puedan vacunarse y pensar que esta no ha tenido la efectividad que se esperaba. "Debemos de ser conscientes, la relajación de las medidas, no implica que se tenga que rebajar de ninguna manera medidas de protección personal individual."