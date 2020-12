Los efectos secundarios de la vacuna del coronavirus, contados por una voluntaria

La vacuna del coronavirus es ya una realidad y se estima que las vacunaciones masivas empiecen en breve. La vacuna puede suponer el final de la pandemia, pero las primeras personas que ya se la han puesto advierten de los efectos secundarios que conlleva.

Kristen Choi es una enfermera que participó en los ensayos de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra la Covid-19. Choi acaba de publicar en The Journal of the American Medical Association un artículo relatando su experiencia.

Tras la primera dosis, Choi no tuvo más efecto secundarios que dolor en la zona del pinchazo. En cambio, dos horas después de recibir la segunda dosis, la enfermera empezó a notar frío, náuseas y mareos.

A la mañana siguiente, tuvo fiebre muy alta: hasta 40,5 grados, lo que empezó a preocuparla. En declaraciones a Business Insider, esta enfermera dijo: "Después de meses de observarnos constantemente la fiebre como un signo de COVID-19, creo que estaba un poco alarmada al tener la temperatura tan alta", explica Choi a Insider. "Una vez mejoré y pensé en ello, unos minutos más tarde, se me ocurrió que puede ser algo que pase con frecuencia con las vacunas".

Choi llamó a los responsables de la investigación, que le confirmaron que su reacción era muy normal. Con paracetamol y mucha agua logró bajar la fiebre y en 24 horas, los síntomas habían desaparecido.

Pese a ese día complicado, esta enfermera cree que todo el mundo debería vacunarse: "Lo que he vivido no fue muy placentero, pero es efímero. No fue una emergencia, desapareció en solo un día y si tuviera que haberlo hecho de nuevo, lo haría sin dudar", dijo a Business Insider.

"Nuestros cuerpos tienen que activar los sistemas inmunológicos para aprender cómo luchar contra el virus, que es el objetivo por el que nos vacunamos. Una parte de esa activación puede hacer que se tenga fiebre, náuseas o mareos, que es lo que me pasó a mí", explicó.

Según Pfizer, en sus ensayos la mayoría de los voluntarios experimentaron efectos secundarios. Los más frecuentes fueron dolor en el lugar de la inyección (84%), fatiga (63%) y dolor de cabeza (55%). En cambio, sólo el 14% presentó fiebre alta, por lo que la reacción de Choi podría ser poco habitual.

Esta enfermera lo tiene claro: "Creo que podemos tardar en ver a los pacientes decir: 'Me he vacunado. Es algo en lo que confío para mí y mi familia y creo que deberías vacunarte tú también'. No tienes que tener miedo por los efectos secundarios. Son una señal de que la vacuna está funcionando y de que tu cuerpo está preparado para luchar contra el virus", explica.