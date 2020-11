Con el plan de Sanidad... ¿podré viajar a otra comunidad a ver a mi familia en Navidad?

Las navidades suelen ser fechas en las que la movilidad incrementa considerablemente, pero este año estarán marcadas por la pandemia y por las restricciones del Gobierno para tratar de contener los contagios. El Ejecutivo trabaja en un paquete de recomendaciones de cara a las fiestas navideñas, entre las que figuran una serie de medidas para la movilidad y consejos concretos para los estudiantes que tengan previsto volver a casa en las próximas semanas.

Partiendo de la base de que no se recomienda viajar, Sanidad ha pedido que la movilidad entre comunidades se haga solo de ser estrictamente necesario. ¿El problema? Muchas personas llevan meses sin ver a sus familiares o sin volver a sus hogares por la pandemia, y tenían puestas en la Navidad todas las esperanzas de volver a juntarse con los suyos.

No obstante, los viajes entre territorios dependerán de lo que imponga cada gobierno autonómico, por lo que es importante tener en cuenta las medidas y restricciones de la autonomía destino antes de partir.

Además, entre las propuestas del Gobierno, que se han hecho públicas este martes y suponen un borrador que deberá ser consensuado con las comunidades autónomas,figura la posibilidad de que cada territorio opte por no levantar el cierre perimetral. Madrid prepara excepciones para los días 24, 25 y 31 de diciembre; y Canarias pretende financiar las PCR de sus retornados.

Los estudiantes preocupan especialmente, ya que se considera que esparcieron el virus en marzo cuando se cerraron las universidades y volvieron a sus casas. El Ejecutivo recomienda que se aíslen días antes de volver a sus casas para prevenir contagios, y ya hay comunidades, como la madrileña, que preparan un plan específico destinado a los universitarios.

La sociedad española de inmunología recomienda no viajar y si se hace cumplir las medidas, porque las celebraciones son los momentos más delicados cuando nos quitamos la mascarilla. Asimismo, destaca la importancia de mantener la distancia y no quitarse la mascarilla, especialmente cuando se está en compañía de los más mayores y vulnerables al virus. Otra de las recomendaciones es no fiarse de los test rápidos o las PCR porque hay falsos negativos y sirven para aislar a positivos, pero nada garantiza que uno no se pueda contagiar después de un negativo.

En definitiva, las celebraciones se antojan complicadas y poco usuales, en un contexto en el que todos los hábitos, costumbres y actividades se han visto afectadas por la pandemia de coronavirus.