A fondo | Cabalgatas, cenas familiares, bares, la San Silvestre... todas las medidas del Gobierno para Navidad

El Gobierno prevé aplicar una serie de medidas de cara a las próximas navidades, que sin duda estará marcadas por la pandemia de coronavirus. Establecer un límite de seis personas en las reuniones sociales o extender el toque de queda para los días de Nochebuena y Nochevieja a la 1.00 de la madrugada, son algunas de las normas que el Ejecutivo se plantea imponer.

La propuesta, a la que ha tenido acceso 20minutos y que se presentará este miércoles 24 de noviembre al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordarlo con las comunidades, tiene el objetivo de contener lo contagios en unas fechas caracterizadas por las grandes celebraciones y aglomeraciones.

"En esta temporada navideña, debemos considerar modificaciones en los planes navideños para reducir la propagación de COVID-19 y mantener a las amistades, familias y comunidades sanas y seguras", indica el borrador, señalando las reuniones de familiares y amigos no convivientes como "los principales ámbitos de transmisión de los brotes".

Reuniones de seis personas

Como ya recomiendan en la introducción, una de las propuestas del Gobierno es tratar de limitar las reuniones familiares a los miembros de un mismo grupo de convivencia. De añadirse a la reunión algún miembro externo que no sea conveniente, no obstante, el aforo máximo deberá ser de seis personas, y garantizando las medidas de prevención habituales (distancia de seguridad, mascarilla, lavado de mano, ventilación, etc.)

En el caso de las reuniones en el ámbito social (celebraciones de trabajo, amigos, clubs deportivos, etc.), el documento recomienda evitarlas. Pero, si se celebran, deben hacerse entre un máximo de seis personas "y preferiblemente en el exterior". Asimismo, el documento recuerda la importancia de que, en ningún caso, una persona con síntomas que haya sido contacto estrecho con un positivo, acuda a estas reuniones.

Toque de queda

El toque de queda o "limitación de la movilidad nocturna", actualmente varía en función de las comunidades autónomas, que han decidido ampliar o reducir el margen de restricción. Para el 24 y 31 de diciembre (Nochebuena y Nochevieja), el Gobierno pretende permitir una leve relajación del toque de queda, que sería desde las 1.00 horas hasta las 6.00 horas de la mañana.

Evitar cualquier viaje innecesario

"Se evitarán como norma general aquellos viajes que on sean necesarios", establece el documento. De todas formas, señala también la necesidad de revisar la normativa vigente en la comunidad o territorio al que se tenga previsto trasladarse por las fiestas.

En lo que respecta a los viajes internacionales, se mantiene la norma vigente desde este lunes 23 de noviembre, a través de la cual se establece que cualquier viajero que llegue a España desde un país considerado de riesgo debe disponer de una PCR negativa realizada en las 72 horas previas a su llegada.

Regreso a casa de los estudiantes

Las fiestas navideñas suelen ser unas fechas de mucho movimiento, sobre todo entre la comunidad universitaria, que suele volver a sus hogares para las celebraciones. Este año, no obstante, el Gobierno ha lanzado una recomendación directa a estos estudiantes universitarios: "que limiten las interacciones sociales los días anteriores a su regreso a casa y que extremen las medida de prevención". Una vez en casa, además, señalan la importancia de limitar los contactos y de tratar, en los posible, de interactuar al aire libre.

Eventos y cabalgatas

Otro de los objetivos para evitar los contagios en las fechas navideñas es promover, en lo posible, el uso del espacio público al aire libre para todo tipo de celebraciones y evento. Respecto a la cabalgata de Reyes y otro tipo de eventos navideños multitudinarios, deberán ser valorados "de forma individualizada" por las autoridades de salud pública; aunque el Gobierno recuerda que se trata de situaciones de "elevado riesgo de transmisión". Para elresto de eventos concretos como conciertos navideños o visitas a portales de Belén, se podrán celebrar, pero con un aforo del 50%.

Hostelería y comercio

En el interior de bares y restaurantes, se mantendrán las limitaciones de aforo vigentes en cada comunidad autónoma, siempre que no superen el máximo de seis personas por mesa y garanticen una buena ventilación. "Se reforzará el mensaje de hacer uso de la mascarilla cuando no se esté comiendo ni bebiendo y de evitar el picoteo", destaca el documento.

En relación al comercio, el Ejecutivo recomienda a las entidades locales que promuevan la compra en el pequeño comercio "ya que favorece la disminución de las aglomeraciones", y a los ciudadanos que organicen sus compras con antelación, por la misma razón. En cuanto al aforo, tanto pequeños comercios como grandes centros comerciales mantendrán el aforo permitido en su territorio.

Carrera de San Silvestre y eventos culturales

El tradicional maratón de San Silvestre que lleva a cabo para despedir al año el día 31 de diciembre, podrá realizarse siempre que no se haga en las horas de toque de queda "y utilizando estrategias para disminuir el contacto entre los corredores". Asimismo, se recomienda que se haga in público, promoviendo su retransmisión por televisión. Esta medida se aplicaría a todos los eventos deportivos.

En cines, teatros, auditorios y demás, se deberá respetar el aforo máximo establecido por su territorio. "Las actividades culturales cumplen las medidas de seguridad y son una alternativa de ocio seguro también en Navidad", destaca el Gobierno.

Celebraciones religiosas

Las ceremonias religiosos en espacios cerrados también deberán respetar el aforo correspondiente a cada comunidad autónoma, y se recomienda no cantar y usar música pregrabada.

En cuanto a la celebración de eventos como la misa del gallo, se podrá realizar si no interfiere con el toque de queda, dando la posibilidad de seguirlos de forma online o por televisión.