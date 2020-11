La guía definitiva del Black Friday de Amazon: encuentra aquí todo lo que buscas... ¡al mejor precio!

Cuando Amazon comenzó su campaña de pre Black Friday a finales de octubre, nos parecía que, para disfrutar de las grandes ofertas del Viernes Negro, todavía había que esperar casi un mes. Sin embargo, a lo largo de estas semanas, el gigante del comercio online ha mostrado varios de los ases que tenía guardados bajo la manga y esta semana pondrá ya toda la carne en el asador. Así, sin tener que esperar al día 27, ya podemos conseguir interesantes descuentos en todas las categorías del ecommerce.

De hecho, no hay quien no pueda encontrar aquello que necesita en el catálogo de Amazon... ¡y durante esta semana con rebaja! Esto es posible porque entre los artículos de esta plataforma encontramos productos para nuestro hogar (desde la limpieza hasta la decoración), todo tipo de gadgets (wearables, tratamientos beauty y televisiones), todo lo necesario para practicar deporte en casa e, incluso, alimentación y artículos de supermercado para que la compra semanal llegue a nuestra puerta sin esfuerzo. Para que no pierdas detalle, bajo estas líneas te mostramos las categorías principales de Amazon y algunos de los productos que puedes encontrar en ellas para que, de verdad, puedes ahorrar este Black Friday.

Todos lo que necesitas... ¡rebajado en el Black Friday de Amazon!

- Todos los descuentos en tecnología. Los inicios de esta fiesta de las compras están muy ligados al mundo techie y, por ello, los gadgets siguen estando entre los favoritos para conseguir al mejor precio. Auriculares bluetooth rebajados, smartwatches con descuentos u ordenadores a precios inauditos son solo algunos de los chollos que podremos encontrar en el catálogo de Amazon.

Nuestro favorito... ¡El Echo Dot! El altavoz inteligente de Amazon de 4ª generación para disfrutar de Alexa (¡y de una casa supercontectada!) está, ahora, a mitad de precio.

El nuevo Echo Dot, ya a la venta. Amazon

- Todos los descuentos en productos para el hogar. Pasar más tiempo en casa nos ha ayudado a darnos cuenta que hay pequeños dispositivos que pueden mejorar (¡y mucho!) las posibilidades de nuestro hogar, desde robots aspiradores con descuento para invertir menos tiempo (y dinero) en limpiar hasta organizadores de armario para, por pocos euros, optimizar y multiplicar el espacio.

Nuestro favorito... ¡La freidora sin aceite de Princess! Además de ser el modelo más vendido de Amazon, este pequeño electrodoméstico está rebajado un 28%.

Para asar y hornear con menos calorías, la Aerofryer XL de Princess Amazon

- Todos los descuentos en artículos de deporte. Nuestras rutinas deportivas, lejos de estar completas con una sesión de running, requieren de complementos para ofrecer resistencia, máquinas de ejercicio indoor y de una buena equipación para cumplir con nuestros objetivos. ¡Y qué mejor para hacer acopio de ellos que en las rebajas del Black Friday!

Nuestro favorito... ¡unas bandas de ‘fitness’! Este ‘pack’ de tres cuenta con muy buenas valoraciones en Amazon y, además, ¡está rebajado un 32%!

Bandas 'fitness' rebajadas. Amazon

- Todos los descuentos en productos de belleza. No hay quien se resista a un capricho beauty y menos a precios de Black Friday. Conscientes de ello, en Amazon han rebajado alguno de sus best seller (una nueva oportunidad para conseguir un rodillo de jade) y, también, una de las depiladoras de luz pulsada de Braun... ¡con un 40% de descuento!

Nuestro favorito... ¡Foreo Luna mini 2! Este cepillo facial eléctrico que, de normal, tiene un precio que supera los 110 euros, tiene un 30% de rebaja.

Este dispositivo está rebajado un 30%. Amazon

Descubre todas las ofertas de este Black Friday.

