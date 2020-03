La compra del supermercado se hace en Amazon: estos son los productos básicos para tu día a día

En estos días en los que estamos pasando más tiempo en casa, todos nos hemos visto, en más de una ocasión, tentados con escaparnos a la nevera en busca de algo que sacie nuestro aburrimiento y nuestra ansiedad. Y es que entre teletrabajo, serie de Amazon Prime (porque te has suscrito a los 30 días de prueba gratis), y rutina de entrenamiento diaria a todos se nos antoja una incursión poco saludable en la cocina. Sin embargo, y debido a que estamos moviéndonos mucho menos, lo más recomendable es mantener una alimentación aún más equilibrada.

Bajar nuestro consumo de hidratos de carbono, aumentar el de fruta y disminuir las cantidades que ingerimos pueden ayudarnos a mantener la forma. Aun así, necesitamos contar con una despensa que incluya alimentos saludables, pero también algunos con los que permitirnos un capricho que nos levante el ánimo.

Todos estos productos puedes encontrarlos en Amazon, ya que el gigante del comercio online no solo vende artículos de belleza, tecnológicos o de moda. La alimentación es otro de sus departamentos y, aunque los artículos frescos quedan reservados para su tienda física Amazon Go Grocery, en la plataforma podemos llenar nuestra cesta... sin movernos del sofá. ¿Lo mejor de todo? Recibiremos nuestro pedido en la puerta de casa sin apenas esfuerzo. Para que no te vuelvas loco comprando todo lo que pasa por delante de tus ojos, hemos seleccionado artículos básicos (y algún caprichito) que debes tener en tu despensa para el día a día.

Para la hora del desayuno

Es la primera comida del día y por eso, además de no dejar de lado ninguno de los alimentos más importantes, como la fruta o los cereales, ese esencial no perder de vista esos caprichos que nos dan energía por la mañana, como el cacao soluble con leche o las galletas.

Leche semidesnatada Central Lechera Asturiana. Amazon

Cacao en polvo puro de Valor. Amazon

'Pack' de tres cafés solubles de Gourmet. Amazon

Unas galletas clásicas de Fontaneda. Amazon

¿Y entre horas?

El almuerzo y la merienda, aunque para muchos sean cosas de niños, tienen su importancia, pues nos ayudan a llegar con menos apetito a la comida y la cena para que, así, no convirtamos el acompañamiento de pan en el plato principal (¡que levante la mano quien nunca se haya comida una barra entera él solito al llegar de trabajar!).

Pan de biscotes en tamaño mini de Bimbo. Amazon

Nocilla sin aceite de Palma. Amazon

Frutos secos selección gourmet de Sanblas. Amazon

En la comida que no falte...

A la hora de la comida, pastas y arroces suelen hacer las delicias de los más pequeños, pero legumbres y verduras son las que acaparan el protagonismo de una dieta saludable. Manjares con un gran contenido vitamínico y proteico que, además, combinan a la perfección con numerosas recetas.

Garbanzos con sofrito de tomate. Amazon

Lentejas pardinas, ideales para ensalada. Amazon

Crema de verduras de Knorr. Amazon

Para despedir el día:

Aunque los expertos recomiendan cenas ligeritas que no pongan en peligro nuestro descanso, de vez en cuando, podemos darnos un caprichito que nos reconforte después de una jornada de trabajo. ¿Qué opinas de la pizza y del sushi?

Pizzas de Casa Tarradellas. Amazon

Arroz para preparar sushi. Amazon

