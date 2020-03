Cinco 'gadgets' para montar un gimnasio (virtual) en casa y seguir con facilidad tus rutinas 'online'

Llevas días practicando deporte en casa y, la realidad, es que has empezado a cogerle el gusto a eso de plantarte delante del smartphone para seguir las rutinas que te marca alguno de los tutoriales de YouTube o Instagram a los que te has aficionado. Sin embargo, te has dado cuenta de que la pantalla de tu móvil (aunque sea de ultimísima generación) no te permite distinguir, en algunos momentos, los movimientos de tu nuevo entrenador y, claro, como buen sporty sabes que esto te puede causar lesiones o dolores musculares que te impidan continuar con este saludable (y recomendado) hábito.

Lejos de dejar de practicar ejercicio estos días, nuestra recomendación es que des el salto a una pantalla más grande que te permita entrenar con calidad y en el lugar en el que prefieras. Para hacerlo sin necesidad de ocupar la televisión y desmantelar la conciliación familiar, lo mejor es hacerse con una tablet de suficientes pulgadas y tachar, así, el primero de una lista de gadgets con los que tener un gimnasio (virtual) en casa estará al alcance de cualquiera.

Una tablet para no perder detalle

Aunque podemos ver las redes sociales y sus vídeos por el móvil, seguir la rutina de entrenamiento que nos están marcando es mucho más sencillo si podemos verlo en algo más grande. La tablet de Huawei de 10.1 pulgadas nos permite ver al monitor en cuestión con una buena resolución, lo que asegura que podemos seguir los ejercicios sin problemas. Tiene batería de larga duración y es un Amazon’s Choice.

Una tablet de Huawei. Amazon

Todo bajo control con este soporte

Estás concentrado en medio de una rutina de abdominales y, de repente, ves como la tablet se va resbalando de dónde la tenías apoyada y se cae. Para evitar este tipo de imprevistos, tienes que contar con un soporte para tabletas. Este Amazon’s choicete permitirá tenerlo todo controlado y hará que acceder a sus funciones en medio de una sentadilla sea mucho más fácil (y seguro)

Soporte de tablet, Lamicall. Amazon

Para hacer deporte con niños

Son muchos los que están incluyendo a los más pequeños de la casa en sus rutinas de entrenamiento en un intento por divertirles (y ayudarles a quemar la energía que les caracteriza). Si perteneces a este grupo y tus niños aún no se han enganchado al deporte online, prueba con esta divertida tablet a la que les será muy difícil quitar los ojos de encima.

Tablet infantil de Dragon Touch. Amazon

La música, ¡que no falte!

Esencial para que la motivación no decaiga, la música debe acompañarnos durante nuestras rutinas. Y qué mejor manera de hacerlo que a través de este altavoz bluetooth perfecto para tablets y smartphones que, además de asegurar calidad sonora, hace las de soporte.

Un aaltavoz de Lugulake. Amazon

Y para entrenar en pantalla grande...

Es importante seguir bien cada ejercicio para evitar lesiones o dolores musculares y, para ello, lo mejor es ver con calidad a la persona que nos imparte online el entrenamiento. Así, con ayuda de este proyector, aunque no nos pueda corregir, nosotros sí podremos imitar con precisión cada uno de sus movimientos.

Proyector de Crosstour. Amazon

