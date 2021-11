Black Friday 2021: sigue en directo los mejores descuentos, chollos y ofertas

Puede que no te lo esperases... ¡pero ya es Black Friday! El gigante de las compras online, Amazon, ha decidido este año sorprender a todos sus usuarios con un adelanto tan inesperado como deseado. Más allá de la campaña de ofertas early a la que, desde 20deCompras, hemos ido dando cobertura, el marketplace y otros muchos ecommerces han preferido no esperar a la efeméride clásica, último viernes de noviembre, para satisfacer nuestras ansias de descuentos. Claro que, ante tanta información, es difícil organizarse para rastrear y seleccionar las oportunidades que más nos gustan o convienen, por lo que muchos prefieren darse por vencidos. Pero, espera: ¡en este directo no va a haber chollo que se te escape!

Desde 20deCompras hemos decidido hacer ese trabajo por ti para que triunfar este Black Friday. Además de las noticias con las grandes ofertas del día y la newsletter a la que puedes apuntarte para conseguir información detallada de los mejores precios, hoy lanzamos este directo en el que iremos sacando los productos más llamativos, los mejores chollos o las ofertas y descuentos que más valgan la pena. ¿Te animas a seguirnos?

Aún no ha empezado el directo, pero, ¡ya falta poco! Freepik/20deCompras

Descubre todas las ofertas del Black Friday en 20deCompras.

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.