Todo lo necesario para practicar deporte en casa está en Amazon... ¡y en oferta por el Black Friday!

Llevar a cabo nuestras rutinas de entrenamiento en casa se ha convertido en una tarea fundamental puesto que nos hemos visto obligados a trasladar la sala de gimnasio al salón de nuestro hogar. Así, a través de clases vía streaming, de tablas de ejercicios y de disciplinas marcadas por profesionales, hemos conseguido mantenernos en forma para no echar a perder nuestros objetivos fitness de este año. De esta forma, hemos aprendido a combinar nuestras sesiones de running o ciclismo en la calle con ejercicios indoor para tonificar todo nuestro cuerpo y aportarles a los músculos la fuerza necesaria para aguantar el resto de entrenamientos.

Pero, de poco sirve haber descubierto la funcionalidad de nuestro hogar para transformarse en un gimnasio si no contamos con las herramientas que, además de permitirnos hacer estos ejercicios, nos ayudarán a mejorar nuestras marcas. Hablamos de los accesorios para tonificar el cuerpo y que no ocupan mucho espacio en casa; de las máquinas de fitness con las que muchos dicen adiós a las rutinas de running durante el invierno; o a los complementos de suelo para los seguidores del yoga y el pilates que, en caso de no disponer de ellos, nos complicará la práctica de ejercicio cómodo, efectivo y seguro en casa.

Por ello, conviene aprovechar fechas tan señaladas como el Black Friday para encontrar todos los gadgets que van a facilitar nuestra vida deportiva indoor a precios más competitivos que, incluso, nos permitan coger más de un artículo. Una ventaja económica al alcance de la mayoría que, además, encuentra en el catálogo de Amazon un aliado indiscutible, pues disponen de varios nodos especializados para que la búsqueda sea fácil y demos a tiempo con todo aquello que necesitamos para nuestro gimnasio casero.

El 'gim' en casa, ¡al mejor precio!

- Accesorios, para tonificar todo el cuerpo. Para potenciar nuestros entrenamientos, bien sea en el gim o en casa, hay algunos complementos indispensables que conviene tener a mano... ¡sobre todo si están rebajados! Bandas fitness para añadir resistencia, mancuernas, esterillas para asegurar buenos estiramientos, rodillos de kits abdominales o los populares correctores de postura para evitar dolores de espalda, entre otros muchos, pueden ser tuyos esta semana... ¡por 20 euros!

- Bicicletas estáticas y otras máquinas que puedes tener en casa. En los últimos meses, las máquinas para practicar deporte en casa han ganado mucha relevancia, aunque no siempre están al alcance de todos los bolsillos. A no ser que sea Black Friday y puedas dar con una bicicleta estática por menos de 160 euros, gadgets de pedales por 40 o con una plataforma vibratoria por 130 euros.

- Tecnología para controlar nuestra evolución deportiva. Aunque los smartwatches y las pulseras de actividad son la tecnología fundamental en lo que a deporte se refiere, las cámaras de acción también de acción también van ganando adeptos, así como los GPS para hacer rutas o, incluso, las básculas de impedancia.

- Ropa ‘fitness’ para ir a la moda sin renunciar a la comodidad. Unas prendas versátiles que nos permitan practicar cualquier disciplina deportiva. Así son las propuestas que podemos encontrar en Amazon con marcas reconocidas: mallas de Puma, sudadera de Roxy y chaquetón de Columbia.

