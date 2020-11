Andalucía prorroga las restricciones hasta el 10 de diciembre y flexibiliza la recogida de pedidos en bares

Andalucía ha decidido prorrogar hasta el próximo 10 de diciembre las restricciones vigentes relativos al confinamiento de todos los municipios de la comunidad, el cierre de toda actividad no esencial a partir de las 18.00 horas y la vigencia del toque de queda desde las 22.00 hasta las 07.00 horas para frenar el avance de la pandemia del coronavirus en la comunidad y sólo ha acordado flexibilizar desde el próximo martes día 24 el horario de bares y restaurantes para permitir su apertura hasta las 21.30 horas exclusivamente para recogida de pedidos y la apertura de las tiendas de juguetería hasta las 20.00 horas.

Así lo ha anunciado este domingo el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una comparecencia informativa tras presidir en el Palacio de San Telmo la reunión del Comité Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto para analizar la evolución de la pandemia en una jornada en la que se han registrado 2.490 casos positivos y 18 muertes y la cifra de hospitalizados ha bajado por segundo día consecutivo hasta los 3.151 mientras que los ingresos en UCI han subido hasta los 455.

Moreno ha lamentado que las cifras de evolución de la pandemia "no han mejorado lo suficiente" desde la entrada en vigor de las restricciones vigentes el pasado 10 de noviembre, por lo que el comité de expertos ha trasladado que "con la situación actual las medidas deben continuar como están hasta el próximo 10 de diciembre con pequeñas variaciones".

Así, la Junta ha decidido mantener hasta el 10 de diciembre el confinamiento perimetral de toda la comunidad y de todos sus municipios, de los que sólo se podrá entrar y salir de forma justificada, así como el toque de queda de 22.00 a 7.00 horas y las limitaciones vigentes para los horarios comercialesy de hostelería hasta las 18.00 horas con la novedad de un "pequeño respiro" para bares y restaurantes, donde se permitirá la apertura hasta las 21.30 horas exclusivamente para la recogida de pedidos para su consumo en domicilio, y la apertura de las tiendas de juguetería hasta las 20.00 horas.

Granada sigue con las actividades no esenciales cerradas

Sobre la situación en la provincia de Granada, donde está cerrada toda actividad no esencial desde el pasado 10 de noviembre, Moreno ha explicado que se mantienen en vigor las mismas restriccionessalvo en los municipios del distrito sur, donde se permitirá la apertura de actividades no esenciales hasta las 18.00 horas.

El presidente de la Junta ha asegurado que es "consciente de las enormes dificultades de comerciantes y hosteleros" en la provincia de Granada tras dos semanas sin actividad pero ha optado por mantener vigentes las restricciones salvo en el distrito sur porque "tristemente los datos son los que son", con una incidencia de duplica la media nacional, y no tiene sentido "entrar en una carrera precipitada sería pan para hoy y hambre para mañana".

En cualquier caso, Moreno ha adelantado que la Junta estudia activar un "plan de apoyo adicional" para los sectores afectados por el cierre total de la actividad en la provincia de Granada y ha avanzado que se realizará una "evaluación semanal" de la evolución de la pandemmia "por si fuera posible flexibilizar sin esperar al 10 de diciembre".

Andalucía continúa en el nivel 4 de alerta

"Estamos viviendo momentos cruciales, tiempos muy difíciles en los que hay que elegir entre hacer lo correcto o hacer lo fácil, no hacer nada o prohibirlo todo, elegir entre un extremo y otro", ha expuesto el presidente andaluz, que ha defendido que la Junta está haciendo "lo correcto", escuchando a todo el mundo y tomando decisiones "difíciles"para "intentar buscar unequilibro entre salvar todas las vidas y todos los negocios y empleos posibles".

Moreno ha relatado que la situación en Andalucía "sigue siendo complicada", con 345 muertes en la última semana, aunque ha destacado en los últimos días parece que la segunda oleada "ha tocado techo" con un descenso "apreciable" en la cifra de hospitalizados que demuestra que las medidas "empiezan a dar sus frutos" sin que ello signifique que se esté venciendo al virus "ni muchísimo menos".

Ha explicado que quiere actuar como "portavoz" de estas "malas noticias para muchos ciudadanos" porque como presidente le corresponde "dar la cara ante los problemas" y ha asegurado que entiende el "enfado, alejamiento e incomprensión que causan estas medidas". "Estamos haciendo lo correcto y lo mejor para todos y para el pueblo andaluz en su conjunto", ha subrayado antes de dejar claro que "nada me gustaría más que levantar las limitaciones a la movilidad, pero las cifras no han mejorado todavía lo suficiente y seguimos en una situación muy complicada con el nivel 4 de alerta decretado prácticamente en el conjunto de Andalucía".

Cautela con las vacunas contra la Covid

Preguntado por el plan de vacunación frente al Covid-19 que el Gobierno de la Nación tiene previsto presentar el próximo martes, Moreno ha comentado que "todo lo que se vaya planificando nos parece positivo" y ha confiado en que "ojalá sea en enero" cuando se pueda iniciar aunque ha advertido de que "todavía quedan muchas cosas por delante".

"Todavía no están certificadas esas vacunas por las autoridades de la Unión Europea y de Estados Unidos y luego hay que producirlas y distribuirlas y todo esto no es fácil", ha añadido el presidente andaluz, que ha preferido mostrarse "cauto" sobre las fechas porque "llevamos hablando diez meses y todo el proceso tiene sus complicaciones hasta que llegue al ciudadano".

En cualquier caso, ha confiado en que "ojalá" la vacunación se pueda iniciar "lo antes posible" y ha querido dejar claro que desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) se va a preparar "todo el dispositivo material y humano" para que en el momento de que llegue la primera dosis se pueda vacunar "al máximo número de personas".

Prórroga de los ERTE

En plano económico, Moreno ha explicado que la Junta ya ha solicitado la ampliación de los ERTE hasta el 10 de mayo porque no es previsible que la actividad económica sea "ni mucho menos normal" a partir del 31 de enero, fecha hasta la que estarán en vigor.

"Hasta que no se haya vacunado en torno al 35-40% de la población y no haya un nivel de inmunidad altono podremos volver a la normalidad, máxime si finalmente hay en Navidad más movilidad y se produce un nuevo repunte" en enero con nuevo cierre posterior de la actividad económica, ha insistido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha defendido por ello la prórroga de los ERTE hasta el 10 de mayo en que decaería el estado de alarma.

Moreno ha aprovechado para insistir al Gobierno en que sume "al menos" otros 667 millones de euros al plan puesto en marcha por la Junta para apoyar a pymes y autónomos con dicha dotación y a los ayuntamientos que sumen iniciativas de respaldo a este colectivo a través de la bonificación de tasas e impuestos. "Solos no podemos, se trata de remar juntos", ha subrayado.