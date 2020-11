Los migrantes varados en Arguineguín: "Preferimos volver a Marruecos, llevo siete días durmiendo en la calle"

Más de una veintena de migrantes, casi todos de origen magrebí, permanecen bloqueados en el puerto de Santa Cruz de Tenerife sin poder coger un barco a Huelva al no disponer de pasaporte o estar caducado, dado que su documentación no es suficiente para poder embarcarse.

Lamar, uno de los migrantes que llegaron en la tarde-noche de ayer miércoles desde Gran Canaria y han pasado la noche en la calle, relata que la semana pasada, unos 150 migrantes pudieron viajar a Huelva con la documentación marroquí pero ahora no se lo permiten, y señala que estuvo siete días en el muelle de Arguineguín.

Algunos no quieren alojarse en el hotel porque temen quedarse retenidos sin poder salir, y aunque les tratan "muy bien" porque hay comida, alojamiento e higiene, prefieren no ir. "Nosotros queremos viajar, no queremos quedarnos aquí, queremos marchar a España", ha indicado. Ha señalado que viajó a Tenerife en patera hace casi un mes porque es una ruta "fácil", y optó por la vía marítima porque "hay que ser rico" para viajar en avión, pese a que pagó casi 2.000 euros por la travesía.

"Prefiero volver a Marruecos que seguir aquí, llevo siete días durmiendo en la calle en Arguineguín, en el suelo, con una manta y un bocadillo en el desayuno, el almuerzo y la cena", ha comentado, aunque no oculta su deseo de viajar a Europa "buscando un futuro mejor", aparte de que tiene familiares en Andalucía.

Oramas: "Canarias no es una jaula"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha asegurado este jueves que Canarias "no se puede convertir en un Lesbos, Lampedusa o Moira" porque "no es una jaula", en alusión a los más de 2.000 migrantes que permanecen hacinados en el Muelle de Arguineguín. Oramas ha lamentado la situación calificándola de "una tragedia humanitaria, un problema político y un problema, sobre todo, de imagen internacional".

"Necesitamos que Alemania, Reino Unido, que es de donde vienen 15 millones de turistas a Canarias, no vean en los informativos de todos los medios de comunicación las imágenes en Canarias del puerto de Arguineguín", ha sostenido. A su juicio, la crisis migratoria que azota a las islas se debe a dos factores: "La crisis económica en Marruecos y una situación de tensión política, donde España y su Gobierno tienen que tener una posición neutral".

Javier Maroto culpa a Marlaska de la crisis

El portavoz del Partido Popular en el Senado, Javier Maroto, sostuvo este jueves en ‘NEF online’ que “lo que ha pasado en Canarias es un paso más e inédito” por el hecho de que “el Gobierno del PSOE diga que se busquen la vida” los inmigrantes y que se “abran las puertas”. “Es un ejercicio de irresponsabilidad que se tiene que llevar por delante al ministro Fernando Grande-Marlaska”, sentenció.

Recordó que la posición del PP pasa por defender una inmigración “legal, ordenada, que esté vinculada al trabajo y que sea respetuosa con la cultura occidental que les acoge”. “Esa posición intermedia” admitió que “no es fácil muchas veces de defender” pero “evitaría situaciones como las que hemos visto demasiadas veces”.