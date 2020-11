Cs pacta en València con Compromís y PSPV su abstención en los presupuestos a cambio de mejoras económicas

Los presupuestos del Ayuntamiento de València para 2021, los primeros tras el impacto de la triple crisis (sanitaria, económica y social) del coronavirus, han salido inicialmente adelante con los votos de Compromís y PSPV-PSOE, que suman mayoría absoluta en la Corporación, y, como novedad, con la abstención de Ciudadanos (Cs). PP y Vox han votado en contra.

La formación naranja ha suscrito finalmente un acuerdo presupuestario con los partidos que conforman el Gobierno local para no rechazar las cuentas a cambio de mejoras económicas inspiradas en el Acuerdo de Reconstrucción, fundamentalmente a autónomos, pequeñas y medianas empresas y a la escolarización de 0 a 3 años, y de bonificación y suspensión de impuestos (como el IBI y el ICIO) y de tasas como la de mesas y sillas.

La rúbrica del pacto se ha llevado a cabo a primera hora de este jueves, poco antes del comienzo del pleno en el se han aprobado de forma inicial los presupuestos, en el despacho de Alcaldía. Tanto el primer edil, Joan Ribó (Compromís) como la vicelacaldesa Sandra Gómez (PSPV-PSOE) han suscrito el documento junto al portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner. Al acto han asistido también, por parte de Compromís, el vicealcalde Sergi Campillo y el portavoz municipal, Carlos Galiana, así como el concejal de Hacienda, el socialista Borja Sanjuán.

El documento recoge que el Gobierno municipal se compromete a destinar una parte de los remanentes que el Ayuntamiento incorpore en 2021 (y que no tengan como destino inversiones finalistas) a los elementos recogidos en el Acuerdo marco para la Recuperación y Reconstrucción PostCovid de la ciudad. Entre ellos, cita en primera lugar las ayudas directas a autónomos y pymes hasta llegar a un importe mínimo de 15 millones de euros, con especial atención a las actividades de interés municipal y de fomento del empleo.

Además, se incrementarán las líneas de apoyo específicas destinadas a actividades e industrias culturales.

Una de las claves principales es la educación de 0 a 3 años, cuyas cantidades para las ayudas se incrementarán hasta los 4,75 millones de euros. Además, se incluirá el mes de julio en el calendario de las mismas para garantizar que familias que cumplen los requisitos no se queden fuera y avanzar hacia su universalización.

El acuerdo presupuestario entre el Govern del Rialto y Ciudadanos también contempla "suspender o modular las tasas de contenido económico", entre las que cita la de mesas y sillas en las calles o la de alcantarillado "para compensar las restricciones a la actividad asociadas a la pandemia en el ejercicio 2021 y cuya concreción se realizará en los primeros meses del año" próximo.

Por último, y en el capítulo de impuestos, el documento recoge el compromiso de los firmantes para introducir "modificaciones verdes" en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y en el de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para fomentar la inversión en eficiencia energética y la utilización de energías limpias. Respecto al abono de los tributos, los firmantes anuncian una modificación del calendario tributario para ampliar los periodos voluntarios de pagos de impuestos prorrogándolos hasta el 30 de junio.

Giner: "Vamos a un escenario de desolación y nos tocaba hablar"

El portavoz municipal de Ciudadanos, Fernando Giner, ha afirmado que la ciudad de se enfrenta a un "abismo económico" como consecuencia de la crisis del coronavirus. "Los autónomos, las pymes, los hosteleros, el comercio, los taxistas, cualquier pequeño negocio está en las últimas y la mayoría de ellos está pensando en cerrar", lo cual obliga a los partidos políticos, según ha explicado, a modificar sus posiciones.

"Vamos hacia un escenario de desolación. ¿Quién levanta eso después? ¿Cómo vamos a pedir a nuestros ciudadanos en 2022 que paguen los impuestos si tienen las actividades cerradas? Hemos entendido desde el primer momento, cuando se formó el pacto de reconstrucción, que lo que nos tocaba hacer este año era intentar hablar con el Gobierno municipal, que son 17 concejales y en principio no nos necesitan para tomar las decisiones, para que fuese el máximo a ayudas a autónomos y pymes. En el acuerdo de Reconstrucción se hablaba de un 2,5% y ahora pasamos a 15 millones de mínimo", ha detallado para justificar la abstención de su grupo respecto a las cuentas municipales de 2021.

"Les estamos diciendo al comercio, a la hostelería y a los autónomos, que aguanten, que mantengan el empleo, que este Ayuntamiento va a estar con ellos", ha añadido Giner, quien considera que las medidas incluidas en el pacto son "mínimas y necesarias" y se han acordado fruto del "sentido de la responsabilidad".

Ribó y Gómez, satisfechos por ampliar apoyos

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado su "satisfacción" por comunicar que hoy, además de producirse la aprobación provisional de los presupuestos, "tenemos un acuerdo presupuestario que hemos firmado los grupos de Gobierno con el portavoz de Ciudadanos que explicitan una serie de compromisos". Ribó ha detallado el conjunto de medidas económicas del documento, que supone el primer acercamiento formal de Ciudadanos al Ejecutivo de coalición formado por Compromís y PSPV.

Por su parte, la vicealcaldesa Sandra Gómez ha afirmado que "si algo caracteriza a València y a la Comunitat Valenciana es el acuerdo, el diálogo, el consenso, la capacidad de sentarse partidos distintos y buscar en qué cuestiones sumamos y no restamos".

En este sentido, ha destacado el "cambio de paradigma" desde las coaliciones de partidos progresistas desde 2015 hasta la incorporación de "partidos que están fuera de nuestra coalición pero que representan a una colectividad de ciudadanos y ciudadanas y que por lo tanto también tienen derecho a opinar y a construir con nosotros esa València postCovid".

"Quiero agradecer públicamente a Ciudadanos que haya entendido esa voluntad de que es el momento de incluir y no de excluir. De no atrincherarse en posiciones excluyentes, combativas y radicales que no son los que la ciudadanía necesita", ha finalizado.