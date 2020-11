La Xunta de Galicia repartirá en los colegios mascarillas gratuitas a las familias con rentas bajas

Las familias gallegas con bajos ingresos tendrán desde el lunes, 16 de noviembre, hasta el viernes 27 de noviembre parasolicitar a las mascarillas gratuitas que repartirán los centros educativos públicos y concertados.

Así se desprende de la orden publicada este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), en la que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade establece los criterios por los que los colegios e institutos distribuirán este material sanitario durante el actual curso 2020/21.

En concreto, en la línea avanzada esta semana por el titular de este departamento, Román Rodríguez, la orden explica que podrán solicitarlo las familias con ingresos per capita --por cada miembro-- de 6.000 euros o menos. De hecho, serán automáticamente receptores de las mascarillas los alumnos beneficiarios de las ayudas para adquirir material escolar, puesto que ya cumple estos mismos criterios de rentan.

Además, entrarán en este reparto, con independencia de los ingresos familiares, los estudiantes de Educación Especial, aquellos sometidos a tutela o guarda de la Xunta y los que tengan una discapacidad igual o superior al 65%.

Para elaborar la solicitud, se valorará la renta per capita de la unidad familiar correspondiente al año de 2018, que tendrá que ser de 6.000 euros o menos al repartirla entre todos los miembros --cuentan el doble las personas con una discapacidad del 33% o que percibe una pensión por incapacidad permanente--. No obstante, en casos de violencia machista, para este cálculo no contarán los ingresos de los agresores.

Lo tramitan los centros

La orden que recoge el DOG establece que les corresponde a los centros docentes públicos y concertados tramitar las solicitudes, para lo que tendrán tres meses a partir de la publicación de la convocatoria, así como el resto de labores de gestión, también el propio reparto.

Las familias presentarán las solicitudes --no tendrán que hacerlo los beneficiarios de las ayudas para adquirir material escolar-- de manera presencial en el propio colegio o instituto, empleando para ello una ficha disponible en la sede electrónica de la Xunta.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de díaz días hábiles desde este sábado, es decir, entre el lunes 16 y el viernes 27 de noviembre.

La previsión de la Administración, tal y como explicó esta semana el conselleiro de Educación, es que reciban las mascarillas a lo largo de todo el curso escolar alrededor de 100.000 alumnos.

Fondo de reserva

Los centros adquirirán todo el material con cargo a los 7 millones de euros del Fondo de Reserva de Garantía Educativa, habilitados para el refuerzo de las medidas de seguridad ante la pandemia.

También se harán con mascarillas higiénicas reutilizables transparentes para la atención en el aula de audición y lenguaje, con el objetivo de que las empleen en este espacio tanto el alumnado como el profesorado.